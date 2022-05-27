إبراهيم الذهلي: أبوظبي مركز إشعاع حضاري وثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محاضرة الليلة الماضية للإعلامي والرحالة الإماراتي إبراهيم الذهلي، تحت عنوان «تجربتي»، وذلك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 وسط حضور عدد من المثقفين والكتاب والإعلاميين ومحبي الترحال والسفر. وقال المحاضر إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يولي قطاع السياحة والثقافة أهمية كبيرة حتى أصبحت أبوظبي والإمارات عموماً منارة ومركز إشعاع حضاري وثقافي، من خلال مبادراتها العديدة الرامية للانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية كافة.

ومضى قائلاً: معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 والذي يقام برعاية ودعم صاحب السمو رئيس الدولة يعتبر من أهم الأحداث الثقافية والمعرفية الكبيرة التي تقام في العاصمة أبوظبي من أجل التنوير الثقافي وإشاعة ثقافة السياحة والسفر والمعرفة والفكر والتعلم في إطار التسامح والمحبة بين جميع الثقافات..

وقال الذهلي: «إننا نتطلّع جميعاً إلى مستقبل ثقافي ريادي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكون فيه الإمارات وعاصمتها المُتألّقة أبوظبي قبلةً للمثقّفين والمُفكّرين والمُبدعين العرب في كل المجالات للمُساهمة بأفكارهم الخلاقة والمُبدعة في مسيرة الدولة الحضارية.

خلال المحاضرة (من المصدر)

وقال الذهلي: تبوأت دولة الإمارات مركزاً متقدماً، ليس في السياحة الإقليمية فحسب، وإنما في خريطة السياحة العالمية أيضاً، وعلى خلاف كثير من البلدان، فإن نمو القطاع السياحي المحلي اعتمد بصورة أساسية على الاستثمارات المحلية، حيث تم توظيف استثمارات هائلة في البنية التحتية للسياحة، من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأضاف قائلاً: لقد أتاحت تلك الاستثمارات إقامة مرافق مهمة لم يكن بالإمكان أن يتطور القطاع السياحي من دونها، وتزامن ذلك مع التطور الكبير الذي عرفته شركات الطيران المحلية، التي تكتسب يوماً بعد آخر طابعاً عالمياً مميزاً. وبصفته مؤسس ورئيس تحرير «أسفار» وهي أول مجلة متخصصة في السفر والسياحة في الإمارات، قال الذهلي إن السفر ثقافة وعلم واطلاع ومعرفة، ودعا إلى البحث عن البلدان قبل التوجه إليها والقراءة عنها لكسب الوقت وتوفير المال والاستمتاع بالرحلة.وجدد الذهلي تأكيده في المحاضرة على ضرورة الاهتمام بتدريس الثقافة السياحية في المناهج الدراسية وتكوين كادر مواطن من المرشدين السياحيين لتقديم المعلومات الصحيحة عن الإمارات وحضارتها وتاريخها للزوار من أنحاء العالم.

وفي ختام المحاضرة رد الذهلي على أسئلة الحضور وتناول تجربته الثرية في السفر والترحال والمواقف الصعبة التي واجهها والدروس المستفادة منها وكيفية مواجهتها، وتحدث عن شغفه في التعرف الدائم على ثقافات الشعوب وحضاراتها.