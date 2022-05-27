مبادرات مميزة بجناح «الإمارات للدراسات» في معرض أبوظبي للكتاب

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

تحت شعار «مشاركة تُثري الفكر»، يشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بجناح مميز يعكس مكانته الفكرية والمعرفية الرفيعة، بوصفه أحد مراكز الفكر الرائدة في المنطقة والعالم في إرساء قواعد التفكير الاستراتيجي وتعزيز البحث العلمي، وإعداد وتدريب نخبة متميزة من الكوادر الوطنية في مجالات اهتمامه.

يقدِّم جناح المركز من خلال فعالياته وأنشطته ومحتواه، صورة لطيف واسع من الاهتمامات والمنتجات التي تشمل الدراسات السياسية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ثورة المعرفة والتكنولوجيا التي تؤثر بقوة في تشكيل ملامح العالم في الحاضر والمستقبل.

إسهامات فكرية

وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن المركز يشارك في الدورة الجديدة لمعرض أبوظبي للكتاب بطريقة مبتكرة تتجاوز مفهوم «دار النشر» التي تقدم إصدارات جديدة، فعلى الرغم من سجل المركز الطويل والحافل في رفد المكتبة العربية بمئات من الكتب والدراسات والبحوث والسلاسل العلمية المختارة بعناية، وفق معايير منهجية دقيقة، فإن هذا المجال لا يمثل سوى جزءٍ يسير من النشاط الفكري والبحثي للمركز الذي يسعى إلى إنتاج المعرفة وتطويرها في مجالات مختلفة، من خلال إعداد دراسات وبحوث وتقارير تحليلية واستطلاعات للرأي العام وتقديرات موقف وأوراق سياسات حول كل ما يقع ضمن دوائر اهتمام دولة الإمارات، وتقديم برامج متميزة للتدريب والتأهيل لباحثين من المركز ومن مختلف المؤسسات بالدولة، وتطوير آليات مُستدامة لتوسيع القاعدة البحثية الوطنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها وقدراتها.

ويشارك في فعاليات جناح المركز نخبة من المفكرين والباحثين والكتاب من دولة الإمارات، ممن قدَّموا إسهامات فكرية مرموقة، في إطار حرص المركز الدائم على مد جسور التعاون مع العقول والخبرات المواطنة، وتوسيع مساحة حضورها في الفضاء العام، بما يضمن وصول رسالتها إلى أوسع نطاق ممكن، ويُثري النقاش المجتمعي العام حول القضايا التي يُعنى بها، ويُضفي عليها طابعاً علمياً يتسق مع ترسيخ ودمج المعرفة في البنية المجتمعية، على النحو الذي يدعم خطط الدولة وتوجهاتها.

كما يتيح ذلك أيضاً فرصاً لتواصل أفراد النخبة الإماراتية فيما بينهم، وتيسير الاستفادة المتبادلة، وبلورة رؤى متجانسة ومتقاربة حول أولويات الحاضر والمستقبل، ودعم مسيرة الدولة نحو تحقيق هدفها في أن تكون أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

«مفكرو الإمارات»

ويحتضن جناح المركز قسماً خاصاً بمشروع «مفكرو الإمارات»، الذين سيكون لهم حضور بارز في أنشطة الجناح وفعالياته المختلفة، وسيقدم هؤلاء المفكرون سلسلة من «الحوارات الاستراتيجية» حول قضايا حيوية بالنسبة إلى دولة الإمارات، وتتضمن «شرعية السلطة في دولة الإمارات.. أصول متجذرة وتجربة ناجحة» التي يقدمها الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، و«إمارات المستقبل في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان»، التي يقدمها الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية، و«النموذج الإماراتي في القوة الناعمة» الذي تقدمه الدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، و«الإعلام الإماراتي من التمكين إلى آفاق المستقبل»، ويقدمه كل من جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، و«التعليم والتدريب المهني في مرحلة التمكين وآفاق المستقبل» الذي يقدمه الدكتور مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، و«النموذج الإماراتي في قيادة الرقمنة العالمية» الذي يقدمه الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي.

ويتضمن جناح المركز تعريفاً بأبرز قطاعاته وإداراته وأنشطته وإصداراته، ومن بينها «الدراسات الاستراتيجية» التي تضم منتجات مختلفة، من بينها «قراءات» و«دراسات» و«تقارير» و«تقارير مرئية»، و«الإعلام التحليلي»، الذي يضم منتجات متنوعة، من بينها «توجهات الصحافة» و«المتابعات الإعلامية»، وكذلك يُعرِّف الجناح ببرامج ومشروعات مثل البرنامج التدريبي «الباحث الاستراتيجي»، ومبادرة «توثيق» التي تقدم نظاماً متكاملاً لكتابة الهوامش والمراجع على اختلاف أنواعها، كما يُخصص المركز قسماً من جناحه للعلوم والتكنولوجيا، وهما من المجالات التي يشملها اهتمامه البحثي.

منتجات بحثية

ويقدم جناح المركز كذلك تعريفاً بنخبة من كوادره البحثية من مواطني دولة الإمارات ممن أسهموا بفاعلية في تقديم منتجات بحثية نوعية، وراكموا خبرات ونجاحات كبيرة خلال عملهم بالمركز، ويهدف إبراز إنجازات هذه الكفاءات المواطنة الشابة، إلى دعوة المواطنين المؤهلين إلى اكتشاف وصقل قدراتهم ومواهبهم الفكرية في مجال البحث الاستراتيجي، والاستفادة من برامج التأهيل والتدريب المنهجية التي قدَّمها المركز، وهي تمثل إحدى أهم الركائز التي تقف وراء ما حققته النخبة البحثية المواطنة في المركز من نجاحات وإنجازات.

ويتضمن جناح المركز كذلك العديد من إصدارته المميزة والحديثة، ومن بينها «بقوة الاتحاد.. صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. القائد والدولة»، و«مسيرة زايد.. بناء الإنسان وتأسيس البنيان»، و«زايد المؤسس»، و«محمد بن زايد والتعليم»، وكتاب «حكاية السياسة»، و«التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة: فلسفته وأدواره ورؤى التطوير المستقبلية»، و«الأداة الاقتصادية ودورها في السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، و«الأوراسية الجديدة وتأثيرها في الفكر الاستراتيجي الروسي: دوافع التدخل في أوكرانيا وسوريا وحدوده»، و«الغاز في حوض شرق المتوسط: صراعات المستقبل تبدأ الآن» و«التطور الثقافي: تغير دوافع الشعوب وإعادة تشكيل العالم».