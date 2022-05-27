إيناس عبد الدايم: «معرض أبوظبي للكتاب» فرصة استثنائية وركيزة حضارية

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت جمهورية مصر العربية مشاركة نوعية وفاعلة في انطلاقة فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، لغاية 29 مايو الجاري، ضمن وفد رفيع برئاسة معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ضمّ نخبة من المثقفين والمفكرين والأدباء والإعلاميين.

ومن بين أبرز المشاركين ضمن الوفد المصري: الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الحائزة جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام عن فئة النشر والتقنيات الثقافية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإسلام بيومي، مدير إدارة المعارض في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، والدكتور أحمد السعيد، عضو اللجنة الثقافية ومنسق البرنامج المهني في معرض القاهرة للكتاب.

وفي كلمة خاصة، أكدت معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم أن: «ما يربط جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هو تاريخٌ طويلٌ من العمل المشترك في مختلف المجالات لاسيما الثقافية منها»، مشيرة إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب فرصة استثنائية لمواصلة جهود التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الإماراتية لتعزيز روابط الشراكة وتفعيل أعلى مستويات العمل المشترك للارتقاء بالواقع الثقافي العربي نحو آفاق أكثر ازدهاراً وتطوراً.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية: «إن المعرض امتداد لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، القائد الذي آمن بأن بناء المجتمعات ينطلق من بناء الإنسان على الوعي والمعرفة السليمة، فترافق تأسيسه مع حراكٍ تنمويّ مجتمعيّ وحضاريّ شامل شهدته دولة الإمارات وعكس مكانتها اليوم كواحدة من الدول المتطورة إقليمياً ودولياً».

وتابعت معاليها: «نحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث لأننا ندرك القيمة التي يجسّدها المعرض باعتباره إحدى الركائز الحضارية الذي يتشارك التوجّه والمكانة مع كبرى معارض الكتب حول العالم، ومشاركتنا تنبع من رؤية أصيلة ومشتركة تتجلّى في بناء جيل جديد من المثقفين والمبدعين القادرين على نقل قضايا وهموم أمتهم والدفاع عنها».

واشتملت مشاركة الوفد على العديد من الأنشطة، كان أبرزها إلقاء معالي الدكتورة إيناس عبدالدايم كلمة افتتاحية ضمن جلسة حملت عنوان: «طه حسين: بصيرة عقل»، عُقِدت في مستهلّ ندوات الشخصية المحورية للمعرض، حيث يحتفي الحدث هذا العام بعميد الأدب العربي طه حسين، وشارك فيها نخبة من الشخصيات الأدبية والأكاديمية العربية.

كما شمل حضور الوفد المصري مشاركة فاعلة لأهم الناشرين وهم: محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وشريف بكر، المدير العام لدار العربي للنشر والتوزيع، وأحمد البوهي مؤسس ومدير عام دَوِّن للنشر والتوزيع، وأحمد مهنى، مدير عام النشر، دار دَوِّن للنشر والتوزيع، وعلي عبدالمنعم، مدير النشر باللغة العربية في منصة ستوري تل، حيث يبلغ عدد العارضين الإجمالي من مصر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب أكثر من 100 دار نشر.