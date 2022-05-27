5 ترجمات جديدة من «روايات»

أبوظبي (الاتحاد)

في مسعى منها لتلبية رغبات القراء على اختلاف اهتماماتهم، اختارت دار «روايات» أن تجمع بين التنوع والاختلاف، من حيث تعدد موضوعات كتبها وترجماتها التي تستقطب عشاق القراءة وترفد المكتبة العربية بعناوين وترجمات جديدة، تشمل حقول الرواية والشعر والمذكرات والسير الذاتية، وكتب التنمية ذات المرجعيات الفلسفية والعلمية الرصينة، والدراسات والبحوث الفكرية والنقدية، والكتب المرجعية التي تغطي مختلف جوانب الأدب، والفن، والسينما، والموسيقى. ومن هذه الأعمال:

عالم «ميلان كونديرا»

للقراء الشغوفين بعالم الروائي الشهير ميلان كونديرا، تقدم «روايات» كتاباً من ترجمة وإعداد الأديب البحريني أمين صالح، بعنوان «ميلان كونديرا والعالم بوصفه شرَكاً»، يتضمن قراءات في سيرة هذا الكاتب الشهير وأعماله وآرائه، وصولاً إلى مقالاته وأهمّ الحوارات التي أُجريت معه.

يشار إلى أن كونديرا التشيكي الأصل والفرنسي الجنسية، من أكثر كُتّاب أوروبا المعاصرين أهميةً، ومن القلائل الذين أحرزوا اعترافاً عالمياً واسعاً، إذ صار أحد المرشحين المحتملين لنيل جائزة نوبل، وتحظى رواياته باهتمام عالمي واسع، واستطاع منذ الثمانينيات من القرن الماضي أن يضع أدب أوروبا الشرقية على الخريطة الأدبية العالمية عبر نصوصه الجديدة والجريئة، ومن خلال دعوته إلى الحرية في بلاده.

كيف توقظ إمكانياتك الخارقة

المهتمون بكتب التنمية الذاتية، يجدون كتاباً مختلفاً ضمن هذه الفئة بعنوان «أن تصبح خارقاً»، من تأليف المتخصص في علم الأعصاب الدكتور جو ديسبينزا، الذي يجيب في فصول الكتاب على سؤال بشأن كيف نوقظ إمكانياتنا غير العادية في حياتنا اليومية؟، ليبحث من خلال الإجابة عن الأسرار التي تمكن بعض الأشخاص من القيام بأعمال غير مألوفة وخارقة.

ويعرض الكاتب في هذا العمل أيضاً بأسلوب بسيط اكتشافات علم الكمّ المُغيِّرة للأطر الفكرية، مع التعليم الباطني العميق الذي كيَّف القدماء أنفسهم له وكرسوا حياتهم بأكملها ليتقنوه، ومن خلال أربعة عشر فصلاً يحاول الكتاب أن يوضّح لنا كيف نكون خارقين من زوايا نظر مختلفة، وبحسب ما يراه مؤلف الكتاب.

«سفر دانيال»

اعتمد الكاتب الأميركي «إي إل دوكتُرو» (1931-2015) في روايته «سِفر دانيال»، على القضية الشهيرة التي اتُّهِم فيها الزوجان «جوليوس» و«إيثيل روزنبرج» بالتجسس لصالح الاتّحاد السوفييتي، عام 1951، والتي انتهت بإعدامهما بعد عامين.

يشار إلى أن هذه الرواية التي صنّفها النقّاد «عملاً شِبه تاريخي» تحولت في سنة 1983 إلى فيلم بعنوان «دانيال»، ونتابع فيها أحداث الاتهام والمحاكمة عبر عينَي «دانيال»، ونشاهد تأثير هذه الأحداث على حياة بطل الرواية وشقيقته «سوزان»، بعد أن تتحطّم حياة الأبوين والصغيرين من بعدهما.

وحده الحالمُ يصحو

تحظى كتب السيرة الذاتية بأولوية لدى شريحة واسعة من القراء، وكتاب «وحده الحالم يصحو» يتناول سير شخصيات تاريخية عديدة عبر أربعة قرون، بدءاً بيوهانس كپلر عالم الفلك الذي اكتشف قوانين حركة الكواكب، وريتشل كارسن عالمة الأحياء البحرية والكاتبة التي ألهمت مواطنيها إقامة حركة الحفاظ على البيئة، وماريا متشل عالمة الفلك التي مهَّدت للنساء طريق العلوم، وهارييت هوسمر النَّحَّاتة التي فعلت الشيء نفسه في الفن، ومارغرت فُلَر الصِّحافية والناقدة الأدبية التي أشعلت الحركة النسوية، والشاعرة إمِلي دِكنْسن.

ومن سير هؤلاء العمالقة تنبثق أسئلة حول معيار الحياة الجيدة وما الذي يعنيه أن يترك المرء أثراً إصلاحيّاً دائماً في عالم ناقص، ومن خلال التساؤلات حول أثر الإنجاز والعبقرية والحب في نيل السعادة، وتتخلَّل ثنايا السَّرد مجموعةٌ من الشخصيات الثانوية، مثل رالف والدو إمرسن، تشارلز داروِن، إلزابث بارِت براوننغ، هرمَن ملڤل، فردرِك دوغلَس، ناثانيَل هوثورن، والت ويتمَن، ضمن موضوعات تشمل الموسيقى، والنِّسوية، وتاريخ العلوم، والدين، وكيف حفَّز تقاطعُ علم الفلك والشعر والفلسفة حركةَ الحفاظ على البيئة.

«الوطن»

قد يتساءل القارئ وهو بصدد رواية تحمل عنوان «الوطن» ما الذي يحمله هذا النص ولماذا يبقى الوطن مفهوماً أثيراً وعابراً للأزمنة والثقافات، ويتجلى كالحلم والحقيقة في الوقت نفسه، وخاصة في زمن معولم تجتهد فيه العديد القوى، ولغايات مختلفة، لتحطيم الهويات التقليدية، فتقود إلى عودة أسئلة مركزية حول الحرية.

ورواية «وطن» التي تقدم دار «روايات» طبعتها الأولى للقراء، من تأليف الكاتب والشّاعر الإسباني الباسكي، فيرناندو أرامبورو، ومن ترجمة رفعت عطفه، وتلخّص ثلاثة عقود من التعايش الصعب في إقليم الباسك الإسباني تحت وطأة جماعة «إيتا» الباسكية.