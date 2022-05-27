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ثقافة
إعلان أسماء الفائزين بـ«جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة»
محمد أحمد السويدي مع الفائزين (من المصدر)
28 مايو 2022 02:07

فاطمة عطفة (أبوظبي)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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أعلن في أبوظبي ولندن عن نتائج «جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة» لعام 2021-2022 وهي الدورة العشرون للجائزة التي يمنحها «المركز العربي للأدب الجغرافي - ارتياد الآفاق» في أبوظبي ولندن، ويرعاها الشاعر محمد أحمد السويدي ويشرف عليها المدير العام للمركز الشاعر نوري الجراح، حيث فاز في مجال الرحلة المحققة، كتاب «سِفْر السَّفَر إلى مَعْرِضِ الحَضَر 1889» لديمتري بن نِعمة الله خلّاط الطّرابلسيّ السُّوريّ بالإسكندريّة، حققها وقدّم لها: أ. د. عيسى عُودة برهومة (الأردن). و«الرحلة الحجازية 1796-1797» لأبي العباس أحمد بن محمد الفاسي، حققها وقدم لها: محمد عيناق (المغرب).
وفي فرع الدراسات «كتابة الاختلاف في أدب الرحلة من القرن الثالث وحتى نهاية القرن الثامن الهجري» لمؤلفه د. حافظ قاسم صالح صادق (اليمن). وفي فرع الرحلة المترجمة «في أعماق إفريقيا 1795-1797» لمونغو بارك، ترجمة د. نعيمة الحوسني (الإمارات). و«رحلة في جزيرة العرب» لجون لويس بوركهارت، ترجمة وتقديم: د. هادي عبدالله الطائي.
وفي الرحلة المعاصرة (سندباد الجديد)، «كعبُ الجنيّة.. رحلة إلى مدن تسكنها الجنيات.. الأندرين، أسرية، قصر ابن وردان» للينا هويان الحسن (سوريا). و«1000 نافذة لغرفة واحدة.. جولات بين الطبيعة والطبائع» لعمار علي حسن (مصر).
وفي اليوميات «خيمة من الإسمنت.. يوميات، صور، حكايات، من الواحة المفقودة» لأحمد سعيد نجم (فلسطين). وفي فرع اليوميات المترجمة «أب وابن.. سوريا بحجم العالم» لمحمد وشادي حمادي، ترجمها عن الإيطالية: يوسف وقّاص (سوريا).
ورحلَةٌ حَولَ غُرفَتي لـغزافيي دوميستر من ترجمة وتقديم أيمن حسن (تونس). وفي الريبورتاج الرحلي - الرحلة الصحافية، منازل الغائبين. على خطى المقيمين في الغياب لزهية منصر (الجزائر).
والريبورتاج الرحلي المترجم - الرحلة الصحفية، رحلة مصر والعراق، والدنيا قِدْرٌ كبيرٌ وأنا مِغْرَفَة لعزيز نيسين، ترجمها عن التركية: أحمد زكريا وملاك دينيز أوزدمير (مصر - تركيا).

جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة
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معرض أبوظبي للكتاب
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