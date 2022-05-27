الموسيقى والقراءة ثنائية السعادة في «جلسة العائلة» بـ«أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم «الملتقى الأدبي»، في «مسرح الشباب» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة حوار أدارتها د. عزة هاشم، من عضوات الملتقى، وقالت بداية: يشرفني أن أقدم لكم في هذه الجلسة حواراً مع الدكتورة نادية الشيخ والدكتور جورج حداد، في إطار مشاركة صالون الملتقى الأدبي في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، بموضوع «العائلة والثقافة»، نستضيف خلالها نخبة من الثنائيات الفكرية والثقافية، تضم كل جلسة علمين من أعلام الفكر والثقافة لنناقش معهما تجربتهما في موضوع الإبداع الأدبي وأهمية الحوار والمساواة في الأسرة.

وقدمت عزة هاشم لمحة من مسيرة د. نادية الشيخ وهي نائب وكيل الجامعة للشؤون الثقافية والبحثية بجامعة نيويورك أبوظبي، وقد حصلت على درجة الدكتوراه من هارفارد في التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، وعملت كأستاذة زائرة في العديد من الجامعات حول العالم، وشاركت الدكتورة نادية في تحرير عدد من المجلات المتخصصة. أما د. جورج حداد فهو متخصص في جراحة الأعصاب.. ونال شهادة الطب بامتياز من الجامعة الأميركية في بيروت ثم تخصص في جامعة Mc Gill في كندا في جراحة الأعصاب، وهو يقوم أيضاً بدور فعال في المجالات الثقافية المهمة كمهرجان البستان ويلقي المحاضرات عن الموسيقى الكلاسيكية، والفن العالمي والأدب.

وقالت د. نادية الشيخ إن حب المعرفة يبدأ من اختيار الشريك، وقد اخترت جورج على أنواع المعرفة، ومنها حب القراءة والموسيقى، إضافة إلى مهنته ومحبته للطب والعلوم، وفي حياتنا توجد مساحة واسعة من الحرية، وهذا عنصر مهم في الحياة الزوجية حتى يتم تطوير الأفكار بيننا في حوار ونقاش دائم، وهذا ما يجعل الحياة مستمرة بالحب الذي بدأ بيننا. بينما ركز د. جورج في حديثه على أهمية الاستماع إلى الآخر، قائلاً إن هذا يؤدي إلى نجاح الزواج واستمرار الحب والتفاهم بين الزوجين، إضافة إلى القراءة وحب المعرفة عندنا نحن الاثنين، وهذه العوامل المشتركة تجعل الحياة جميلة أكثر. وأكد د. جورج على أن الطبيب عليه أن يستمع إلى المريض جيداً ليعرف كيف يعالجه، مشيراً إلى أن العالم دائماً في بحث مستمر عن الحقيقة والعلم، وهو في تقدم دائم. أما الآداب والفلسفة والخيال فهذه مسيرة مستمرة مع الإنسان وبحثه الدائم، مبيناً مرحلة تعلمه وحبه للموسيقى وهو يستمع إلى موسيقى «باخ» دائماً، وفي مكتبته 3000 كاسيت لموسيقى كلاسيكية منها ألف من أعمال «باخ»، مؤكداً أن الموسيقى والقراءة من أهم الأشياء التي تهذب النفس والروح.