شرطة أبوظبي.. إصدارات توعوية رقمية بـ«أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

أشاد زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب بجهود مديرية ترخيص السائقين والآليات ومديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي في الدورة الحالية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي ركزت على التوعية المرورية الرقمية ومنظومة الفحص الذكي للمركبات.

وعرضت مديرية ترخيص السائقين والآليات خدماتها للجمهور عبر التطبيقات الذكية والمطبوعات وشرحت منظومة الفحص الذكي وقدمت نماذج للرخص القديمة ونماذج للوحات المركبات والتعريف برخص الأطفال «التوعوية».

وقدمت مديرية المرور والدوريات أنشطة التوعية المرورية الرقمية وتجربة تقنيات الواقع المعزز، واطلع الزوار على التجارب الفعلية باستخدام الواقع المعزز للعب والتعليم عبر تطبيق «توينكل للأطفال» الذي يساعدهم في تعلم قواعد السلامة المرورية وفق أحدث التقنيات المتطورة المعاصرة وروبوت «جوبي» وروبوت «زورا» لنشر الثقافة المرورية، إضافة إلى عقد الورش التثقيفية والتوعوية حول قواعد السلامة للأطفال وطلبة المدارس في مسرح الطفل إلى جانب المرسم الحر للصغار، كما عرضت فيديو التوعية المروري بصيغه الموشن جرافيك، وركن تصوير للأطفال والتقاط الصور التذكارية مع الشخصيات الآلية المتوقعة في المستقبل بمجالات التوعية المرورية «الروبوتات الآلية».