«الحلول الممكنة لمواجهة الكراهية».. ندوة بـ«أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب ندوة ثقافية، بعنوان «الحلول الممكنة لمواجهة الكراهية» بمشاركة الدكتور محمد العلي، رئيس مركز تريندز للبحوث والدراسات، وخليفة خالد، أمين عام رابطة طلبة الإمارات عضو منتدى صناع السلام، واستهدفت الحلول الممكنة لمواجهة الكراهية وكيفية التعامل مع المروجين لخطابات الكراهية والتعصب الديني والعرقي.

خلال الندوة حذر الدكتور محمد العلي من أن خطابات الكراهية تهدد بتحقيق نبوءة «صدام الحضارات»، الأمر الذي يستدعي البحث في وسائل وآليات أكثر نجاعة لمحاربة خطاب الكراهية، مطالباً بوضع واستكمال الأطُر التشريعية والقانونية المُجَرِّمة لجميع أشكال التمييز والكراهية وتطبيقها بشكل حازم في المجتمعات، مع وضع ضوابط صارمة لمنع انتشار خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء خطاب عقلاني مضاد للكراهية، وتوفير بيئة مناسبة تدعم التسامح وقبول الآخر.

خلال الندوة

وأضاف رئيس مركز تريندز للبحوث والدراسات، أن المؤسسات الدينية والثقافية ومؤسسات الفكر والرأي لها دور مهم وفاعل في مواصلة العمل من أجل تفكيك وتفنيد خطابات الكراهية والتطرف، ونشر خطابات التسامح والحوار والأُخُوّة الإنسانية بدلاً منها.

من جانبه، أكد خليفة خالد، أمين عام رابطة طلبة الإمارات عضو منتدى صناع السلام، على ضرورة تكاتف الجميع للتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية واشتراك جميع المؤسسات الفاعلة لمكافحة مثل هذه الممارسات السلبية والعمل على إرساء قيم التعايش المشترك وتعزيز السلم والأخوة ونشر قيم الخير والمحبة والسلام.

يذكر أن مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقام حالياً ويستمر حتى 29 مايو الجاري، حيث يضم الجناح عدداً كبيراً من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات التي تركز على نشر قيم التعايش المشترك بين جميع البشر.