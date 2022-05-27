فنانة إماراتية: «أبوظبي للكتاب».. فرصة ثمينة لعرض إبداعاتي

أبوظبي (وام)

أعربت فنانة شابة عن سعادتها بنجاح مشاركتها بـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي تحظى فيها بجزء مخصص لها في معرض هام لبيع منتجاتها الإبداعية التي تصممها منذ فترة طويلة، غير أنها كانت مترددة في عرضها في فعالية عامة.

وقالت إليازية محمد، المتخصصة في تصميم الإشارات المرجعية واللواصق وفناجين القهوة، إن العديد من زوار المعرض مهتمون بشراء الإشارات المرجعية في الجزء المخصص لها في المعرض وأن الكثير منهم أكدوا أن تلك الإشارات تشجعهم على القراءة، موضحة أن شقيقتها التي تعمل في أبوظبي شجعتها على عرض أعمالها في ركن الفنانين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأضافت: «كانت شقيقتي محقة فقد عزز تقدير الزوار لأعمالي في المعرض من ثقتي في نفسي، وتلقيت العديد من العروض لإنتاج كميات كبيرة من اللواصق وفناجين القهوة»، وحالياً تدرس «إليازية» الهندسة لكنها تفكر جدياً في المضي قدماً في مسيرة مهنية إبداعية، وبالغعل بدأت في تطوير ذاتها في هذا الاتجاه.