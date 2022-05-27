فعاليات متنوعة لنادي تراث الإمارات في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

يواصل جناح نادي تراث الإمارات المشارك في الدورة 31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تقديم برامجه المتنوعة وسط إقبال كبير من رواد المعرض. ونظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي ضمن برنامج «جلسات حوار أبوظبي الثقافي»، محاضرة بعنوان «الشواهد الكتابية في حضارة الإمارات إشكالية غياب النص وصعوبات التفسير».. إلى جانب تنظيم ندوتين ضمن برنامج «قائد مرحلة التمكين» الذي يتكون من سلسلة ندوات ومحاضرات تهدف لاستعادة وتخليد ذكرى سيرة ومسيرة وإنجازات فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تحدث خلالهما كل من الدكتور محمد الفاتح زغل الباحث الرئيسي في مركز زايد للدراسات والبحوث، والباحث والمؤرخ البريطاني ديفيد هيرد والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وفاطمة المزروعي رئيسة قسم الأرشيفات التاريخية بالأرشيف والمكتبة الوطنية. وكان الجناح نظم ندوة ضمن ضمن برنامج «قائد مرحلة التمكين» جاءت بعنوان «التمكين.. المعنى النظري ومدلول المصطلح وتاريخه»، تحدث فيها المفكر والدبلوماسي الدكتور يوسف الحسن، والكاتب الدكتور عمار علي حسن، والإعلامي والكاتب علي عبيد. ونظم جناح النادي حفلي توقيع لإصداراته الجديدة لديوان «الخوافي في غريب القوافي» للشاعر محمد بن يعروف المنصوري، وحفل توقيع لديوان «بن ثايب» للشاعر محمد سالم بن ثايب الرميثي. وقال سعيد بن علي المناعي، مدير إدارة الأنشطة في النادي، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد منصة مثالية للتعريف بأنشطة النادي وجهوده في نشر وحفظ تراث الدولة وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن ولقيادته الحكيمة، وتعزيز قيم الثقافة والتمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة. واستقبل الجناح خلال الأيام الأولى للمعرض نخبة من الشخصيات الرسمية وكبار المثقفين والكتاب والمبدعين، حيث حظي الجناح بزيارة معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، والعميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين والباحثين ورواد المعرض من مختلف الشرائح والفئات العمرية، لاسيما طلبة المدارس.