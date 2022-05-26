«الشارقة للتراث» يشارك بـ 400 عنوان في «أبوظبي للكتاب»

الشارقة (وام)

يعرض معهد الشارقة للتراث خلال مشاركته في النسخة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 29 من مايو الجاري، أكثر من 400 عنوان في شتى مجالات التراث الثقافي.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث، إن إصدار هذا الكم النوعي من الكتب والمنشورات يندرج ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة والمتكاملة والرامية إلى رفد الساحة الثقافية بنتاجات علمية قيّمة تراعي المعايير العلمية والضوابط الأكاديمية المتعارف عليها في مجال النشر، والتي تتّسق مع مشروع الشارقة الثقافي وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء جسور المعرفة عبر الكتاب من خلال انتخاب عناوين شيّقة ذات مضامين ثرية تسهم في بلورة الوعي الثقافي وإثراء المكتبة الإماراتية والعربية بالجديد والمفيد في الثقافة والتراث والأنثروبولوجيا والموضوعات ذات الصلة.

وأضاف المسلّم أن المعهد يعمل على إثراء المشهد الثقافي والمكتبة الإماراتية والعربية بعناوين غنية ومتنوعة في مجالات الثقافة والفكر والتاريخ والأنتربولوجيا وغيرها من المعارف في كل مناسبة، مشيراً إلى أن "هذه المشاركة تعتبر الثانية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ونأمل أن تحقق إضافة نوعية بما نقدّمه من عناوين متنوعة".