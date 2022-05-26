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ثقافة
علي بن تميم: 20% نمو مبيعات معرض أبوظبي الدولي للكتاب سنوياً
زائر يطلع على عناوين الكتب المعروضة (تصوير: علي عبيدو)
27 مايو 2022 02:11

أبوظبي (وام)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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أكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشكل منصة عالمية رائدة تدعم مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية التي تُعد إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن المعرض يعد إحدى المنصات المهمة للترويج لمكانة أبوظبي المحورية في استضافة أهم الفعاليات الثقافية، حيث يشهد نمواً في المبيعات بين 10 إلى 20% سنوياً، ما يؤكد التطور المتلاحق الذي يشهده هذا الحدث الثقافي المهم ودوره المؤثر على الساحة الثقافية العالمية. وأضاف أنه تم إطلاق نظام «رصد المبيعات» ويختص برصد مبيعات دور النشر والعارضين، إضافة إلى التعرف على توجهات الجمهور من حيث العناوين والموضوعات التي تحظى باهتمام القراء.
وأشار إلى الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، لاسيما على صناعة النشر، كون المعرض يعزز الأداء الاقتصادي لجميع القطاعات المرتبطة به مثل الشحن والفنادق والطيران والطباعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يؤكد مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً كواحدة من أهم العواصم الداعمة لقطاع النشر من خلال طرح المشاريع والمبادرات الثقافية التي تسهم بشكل فاعل في تعزيز هذه الصناعة المهمة. وأوضح أن المعرض يسعى لتوسعة آفاق التبادل المعرفي والإبداعي من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين وأصحاب الإنجازات العالمية المتميزة في هذا القطاع وفتح المجال أمامهم للتواصل مع الجمهور لدعم المعرفة والثقافة بعملية تأسيسية للمستقبل. 
وأكد حرص مركز أبوظبي للغة العربية على الترويج للغة العربية عن طريق المعرض وغيره من الأحداث المهمة إلى جانب المبادرات المبتكرة التي يطلقها، موضحاً أن الاهتمام باللغة العربية يصبّ في مصلحة تعزيز الهوية الوطنية وصون المكتسبات الفكرية والتراثية. وأوضح أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثّل فرصة لالتقاء العقول والأفكار المبدعة التي تسهم في صياغة توجهات أفضل لمستقبل القطاع الثقافي بشكل عام وقطاع النشر بشكل خاص، إضافة إلى أهميته في دعم المجالات المعرفية والثقافية التي أصبحت اليوم بحاجة إلى تضافر الجهود المشتركة لتجاوز التحديات والأزمات التي تعاني منها صناعة الكتاب، بهدف بناء جيل قارئ، مع الحرص على توظيف التقنيات والأدوات التي تسهم في تحقيق هذه النقلة النوعية وبما يتناسب مع توجهات العصر وتطلعات المستقبل.

علي بن تميم
أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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