«السوربون أبوظبي» تستضيف فائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة السوربون أبوظبي الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب. وتأتي هذه الاستضافة كنافذة للتواصل الثقافي يتمكن فيها الطلبة من التعرف على الفائزين والاستفادة من تجاربهم والاطلاع على مسيرتهم الثقافية الناجحة.

ورحبت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي بالدكتور محمد الداهي الحاصل على جائزة الشيخ زايد - فرع الفنون والدراسات النقدية، عن كتابه «السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع» لسنة 2022، والدكتورة إيمان مرسال الحاصلة على جائزة الشيخ زايد - فرع الآداب، عن كتابها «أثر عنايات الزيّات» لسنة 2021.

وتعليقاً على استضافة الفائزين، قالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو: «إن دعم الأعمال الأدبية أمر في بالغ الأهمية، وذلك لأن الأدب ركيزة أساسية للبناء الفكري ومفتاح تطور المجتمع. يمكننا الأدب من فهم الماضي والحاضر وبناء المستقبل الذي نتطلع إليه، ولذلك تفخر جامعة السوربون أبوظبي باستضافتها للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، وبالتالي مساهمتها في بناء جسور للتواصل الثقافي ودعم الأدب والثقافة في المنطقة وإتاحة فرص حقيقية للطلبة للتعلم والاستفادة من خبرات الكتّاب والمثقفين. وبصفتها جامعة رائدة في العلوم الإنسانية، تحرص جامعة السوربون أبوظبي على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تلعب دوراً مهماً في تطوير وتنوير العقول وتشجيع الجيل القادم على القراءة والكتابة».