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ثقافة
نهيان بن مبارك: الإمارات منارة ثقافية ومعرفية إقليمياً وعالمياً
نهيان بن مبارك خلال جولته في المعرض يرافقه علي بن تميم (تصوير: وليد أبو حمزة)
27 مايو 2022 02:13

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش، أمس معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31، الذي تستمر فعالياته حتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتفقد معاليه خلال جولته في المعرض عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة في الحدث، مؤكداً أن هذا المعرض العالمي البارز يعكس مكانة الإمارات منارة ثقافية ومعرفية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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وأضاف معاليه أن المشاركة الواسعة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تجسد حرص الأدباء والمثقفين والمبدعين والناشرين من مختلف أنحاء العالم على التواجد في هذا المحفل الثقافي البارز الذي يوفر الفرصة لتبادل الثقافات والخبرات واستشراف مستقبل الثقافة والنشر في العالم.
وأشار معاليه إلى دور المعرض في تحفيز الأجيال الناشئة على القراءة وتنمية مهاراتهم المعرفية. وأشاد معاليه بجهود القائمين على مركز أبوظبي للغة العربية والحرص على تنظيم هذا الحدث الثقافي والمعرفي وفق أعلى المعايير العالمية. 
جدير بالذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشهد مشاركة 1130 عارضاً يمثلون دور نشر عالمية وإقليمية ومحلية من 80 دولة، وتستقطب فعاليات المعرض أكثر من ألف متحدث من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار ومناقشة التوجهات الأدبية والثقافية.

نهيان بن مبارك
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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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