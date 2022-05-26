أدونيس: إذا مات الحب يموت الشعر

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد الشاعر العربي الكبير أدونيس أن الشعر هو الطاقة الأولى الكيانية التي يستطيع الإنسان أن يعبّر بها عن أعماقه بتفاوت العقبات التي تأتي من اختلاف الثقافة، موضحاً أنه إذا مات الحبّ يموت الشعر، وما دام الموت موجوداً فالشعرُ حيٌّ كالإنسان، والشعر هو الشاعر، وبقدر ما يكون الأخير خلّاقاً يستطيع أن يبدع عالماً جديداً بكلماته.

جاء ذلك خلال جلسة أدبية عقدت يوم الثلاثاء، تحت عنوان «الشعر العربي.. الراهن والمستقبل»، أقيمت في إطار فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022.

وتناول الشاعر أدونيس (علي أحمد سعيد إسبر)، خلال اللقاء الذي حاوره فيه البروفيسور محسن الموسوي، والدكتور خليل الشيخ، انحسار الشعر، وراهنه العربي، وواقع القصيدة العربية في ضوء علاقتها بالقصائد العالمية وغيرها من المواضيع والقضايا المرتبطة بالشعر والقصيدة وانشغالاتها، فقال: «الكلام عن الشعر كالكلام عن الحب، نعيشه لكن لا نعرف كيف نحلّله».

وتابع: «إذا أردنا الإجابة بدقة، فلابد أن نميّز بين نظرتين إلى الشعر في وقتنا الراهن، نظرة ترى الشعر بوصفه إعادة إنتاج لما هو قائم، أي باعتباره جزءاً من السائد ما يجعله جزءاً عضوياً، وهذا ما تبشّر به الاتجاهات المحافظة والتقليدية، وأخرى تتجلّى في علاقة الكلمة بالأشياء باعتبارها علاقة تغييرية، لا وصفية أو سردية، وهي النظرة التي أميل إليها».

وأشار أدونيس إلى أهمية الشعر الذي تكتبه النساء بالقول: «أعترف أن هذا الجيل النسائي أهم من جيلنا نحن، هناك نساء لم يتح لهن النشر، لكن سيأتي وقت وينشرن، وأنا أراهن على هذا».

وشدّد أدونيس على أهمية القراءة لشعراء كبار مثل امرئ القيس وطرفة وأبي نواس وأبي تمام والمعري، وقبلهم المتنبي وآخرون، والتعلّم من تجاربهم التي كرّست اللغة العربية بأصالتها وموضوعيتها. كما قارن بين أبي العلاء المعري ودانتي -الذي يعتبر من مؤسسي الثقافة الأوروبية والنزعة الإنسانية الأوروبية.