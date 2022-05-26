الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
«بحر الثقافة» تغوص في تاريخ اللؤلؤ
بثينة القبيسي وزهرة الزعابي خلال الجلسة (من المصدر)
27 مايو 2022 02:12

فاطمة عطفة (أبوظبي)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

كان تاريخ اللؤلؤ وأشهر الطواويش في الإمارات موضوع جلسة المناقشة التي نظمتها أول أمس مؤسسة «بحر الثقافة» في المنصة الرئيسية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته 31، وتحدثت فيها بثينة سالم القبيسي، الباحثة في تاريخ وتراث أبوظبي، حول آخر كتبها وهو بعنوان: «دلما قلب بنك اللؤلؤ النابض»، وأدارت جلسة الحوار زهرة سلطان الزعابي، خبيرة في إدارة الأعمال وتعمل حالياً في القطاع الحكومي. ويعد كتاب الباحثة القبيسي من أهم الكتب على مستوى الإمارات ومنطقة الخليج وبريطانيا، في ما يتعلق بموضوع اللؤلؤ جوهراً وتاريخاً وثقافة.
وتشير الباحثة إلى أن قيمة اللؤلؤ الطبيعي أعلى وأهم بكثير من اللؤلؤ الزراعي، واللؤلؤ يمر بمراحل بدءاً من الغوص لاستخراجه حتى يصل إلى التاجر، وتعد أرض الإمارات الأهم في وجود اللؤلؤ واستخراجه وتجارته، وتشكل سواحل دلما أهم أماكن اللؤلؤ والغوص عليه. وتؤكد الباحثة أن دلما تستحق أن يكتب عنها قصص تاريخية وثقافية، نظراً لقيمة اللؤلؤ كجوهر، ولأن الغوص عليه يتطلب مهارة فائقة وقوة خاصة في الصبر وطول الاحتمال. وكانت رحلات الغوص تستغرق عدة أشهر، حيث يأتي الرجال من ليوا إلى أبوظبي لينتقلوا منها إلى دلما التي تضم أهم حضانات اللؤلؤ.
واهتمام الباحثة بثينة القبيسي بالتراث وكتاباتها المهمة فيه أتاح للقارئ أن يطلع على الكثير من العادات والتقاليد، إضافة إلى أنواع الملابس للرجال والنساء، وكانت تأخذ معلوماتها من الجدات. وهي ترجو أن يقوم شباب الإمارات بإحياء مهنة الغوص، سواء كهواية رياضية أو بهدف استكشاف سواحل دلما وما تضم في أعماقها من جواهر.
وحول شغف الشباب بهذه المهنة، أكدت الباحثة على أهمية الجانب الثقافي وضرورة اكتساب المعلومات التراثية الخاصة بهذه الثروة الطبيعية التي امتازت بها الإمارات. 

أبوظبي
مؤسسة بحر الثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
اللؤلؤ
بثينة القبيسي
آخر الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©