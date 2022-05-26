4 حفلات توقيع لإصدارات حديثة لـ«أكاديمية الشعر» في معرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أربع حفلات توقيع لإصدارات حديثة (معجم الرمسة الإماراتية لمتحدثي اللغة الإسبانية، وديوان «يَارْ دِلِي»، وكتاب ترجمة الشعر في العصر الحديث، وديوان «نجوم من تراب»)، بالإضافة إلى تنظيم أمسية للشعر الفصيح، وذلك على مسرح ومنصة الشباب في المعرض.

وحضر سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، وعدد من المثقفين والكتاب والشعراء والمهتمين بالثقافة والأدب والشعر، حفل توقيع كتاب «ترجمة الشعر في العصر الحديث» للدكتورة نيفين طينة، وديوان «نجوم من تراب» للدكتور محمد حجو.

سلطان العميمي ونيفين طينة

وتقدم الدكتور محمد حجو، صاحب ديوان «نجوم من تراب» الصادر عن الأكاديمية، بالشكر إلى أكاديمية الشعر بأبوظبي لتفضلها بنشر هذا الديوان والاهتمام به وإقامة حفل التوقيع الخاص به في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، موضحاً أن الديوان يجمع قصائد من الشعر العمودي والشعر التفعيلي، وأن فكرة الديوان من عنوانه «نجوم من تراب» يعطي رمزية عن قيمة العقل في الإنسان وكيف ينير بعقله المجتمع والمحيط بما ينتجه من فكر وفنون وجمال وأدب وشعر بشكل خاص.

وأشارت الدكتورة نيفين طينة، مؤلفة كتاب ترجمة الشعر في العصر الحديث «التناص والمواءمة» الصادر عن أكاديمية الشعر، إلى أن الأكاديمية تسعى دائماً إلى مد جسور الثقافة التي تمكن الكاتب والأديب العربي من إيصال صوته وفكرته إلى جمهور الشعر والأدب والثقافة، مشيرة إلى أن العمل كتاب نقدي يتحدث عن إمكانية ترجمة الشعر من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس، في محاولة بأن لا يفقد الشعر شيئاً من مكوناته، سواءً على مستوى العروض أو الصورة الشعرية والمعاني التي أرادها الشاعر، ويتضمن نماذج ترجمة لثلاثة شعراء من العربية إلى الإنجليزية، وثلاثة شعراء من الإنجليزية إلى العربية.

وأكد كل من حنان الفردان وعبد الله الكعبي، مُعدا معجم «الرمسة الإماراتية لمتحدثي اللغة الإسبانية»، خلال حفل توقيع المعجم، أن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية تقوم بدور كبير في دعم الإبداعات الإماراتية، حيث تسعى دائماً للبحث عن أصحاب المواهب والمفكرين وتشجعهم على متابعة المسير في مشاريعهم، مشيرَين أن هذا الدعم حفزهما للترجمة بلغات عالمية متنوعة والاستمرار في ذلك عاماً تلو الآخر.

وقال الشاعر عمر عنّاز، صاحب ديوان «يَارْ دِلِي»، إن الديوان صدر عن أكاديمية الشعر، وهو يضم مجموعة من القصائد الغزلية والوجدانية والوطنية وحكايات ومواقف متنوعة، معرباً عن تقديره لما تقدمه الأكاديمية لدعم الشعر والشعراء.

أمسية للشعر الفصيح

كما أقامت أكاديمية الشعر أيضاً أمسية شعرية للشعر الفصيح شارك فيها الشاعر كريم معتوق والشاعرة شيخة المطيري، من نجوم برنامج الشعر الفصيح «أمير الشعراء»، وذلك على مسرح ومنصة الشباب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث قدم الشاعران عدداً من القصائد الوطنية والغزلية والوجدانية، وسط حضور واسع من الشعراء والمثقفين وزوار المعرض ومحبي الشعر الفصيح.