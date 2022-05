إطلاق النسخة الإنجليزية من كتاب «من يجرؤ على الحلم»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق النسخة العربية من كتاب «من يجرؤ على الحلم» في شهر فبراير، الماضي، في مهرجان طيران الإمارات للآداب، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل المكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ونخبة من الشخصيات والإعلاميين، يشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 إطلاق النسخة الإنجليزية من الكتاب بعنوان «Dare to Dream: How Sheikh Mohammed bin Rashid Made his Dreams Come True». ويتطرق الكتاب، الذي سيتم إطلاقه الساعة الواحدة من يوم غد، وتولّت نشره «موتيڤيت ميديا جروب» إلى قصة نجاح دبي في ظل الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي رسّخت من مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للمواهب ووجهة رئيسة نجد فيها الموارد والفرص لتحقيق الأحلام.

وفي طيات الكتاب، يجول الإعلامي رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، في الزمن الإماراتي، فيرحل إلى الماضي، ليتتبع كتابات وذكريات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن طفولته وأحلامه التي تحوّلت وأصبحت حقيقة، حيث يقول: «لقد سعيت في هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي يسابق الزمن إلى حد يصيبك بالدهشة، لجعل العالم مكاناً أفضل، فقد مكّن سموه الملايين من ثقافة الأحلام في وسط محيط عربي توقف منذ عقود عن الحلم».

رائد برقاوي

وأضاف برقاوي: «من الصعب أن تحيط بشخصية كشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الأمر الذي دفعني للبحث في التجربة الإماراتية في الخمسين عاماً الماضية، وكيف تتحقق الأحلام وتتسابق الإنجازات في سباق التحليق إلى النصر والرقم واحد، بعزيمة وإرادة يملكها سموه، فقد قرر أن يحلم لبلده ولأمته. وها نحن نحصد ثمار أحلام هذا القائد. أشكر دار النشر وكل من أسهم في خروج هذا الكتاب إلى النور».

من جهته، يقول إيان فيرسيرفيس، الشريك المسؤول رئيس تحرير المجموعة في «موتيفيت ميديا جروب»: «نفخر بنشر هذا الكتاب القيّم الذي يتناول الحكمة والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إلى جانب مسيرة التنمية والازدهار التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف فيرسيرفيس: «علاقتي برائد برقاوي تعود إلى سنوات عدة، إنه من الشخصيات البارزة في المشهد الإعلامي، حيث تسنّت له الفرصة للعمل عن كثب مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. ستكون قراءة هذا الكتاب القيّم ممتعة لكل من يقتنيه، خاصةً المهتمين والباحثين في قصة نمو وتطور إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحهما».