الطالب عيسى خليفة يوقع إصداره الثاني في معرض أبوظبي للكتاب

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

وقع الطالب عيسى خليفة علي، بالصف الثامن، كتابه بعنوان: «الرحيل»، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وقال عيسى لـ«الاتحاد»: صدر لي أول كتاب في عام 2020، بعنوان: «المؤلف الصغير»، والكتابان يتحدثان عن خلاصة حياة واقعية مررت بها، حيث تسرد بعض الأحداث التي أثرت عليّ، وجعلتني أنقل بعض أفكاري المتواضعة للشباب، مضيفاً، أن الكتابة هي من أولويات التواصل مع الآخر، والاقتراب منه في الوقت نفسه، وهذا ما جعلني أهتم كثيراً بالكتابة وإصدار تلك المؤلفات لأن تكون رصيداً لي ولأفكاري القادمة.

وتابع: الإصدار الأخير «الرحيل»، يتحدث عن رحيل جدتي ومدى التأثر الذي عشته، وعاشه أفراد عائلتي مما جعلني أعكس ذلك الشعور في هذا الكتاب.