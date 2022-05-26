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ثقافة
«رحلة صعود».. كتاب يروي حكاية شاب طموح
سيف بن سرور الحمادي خلال الجلسة (من المصدر)
27 مايو 2022 02:12

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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في جلسة نقاشية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، استعرض الكاتب سيف بن سرور الحمادي تجربته الأدبية الأولى «رحلة صعود»، معرجاً على رحلته الحياتية التي صقلت موهبته وحقق فيها جزءاً مهماً من آماله مطلقاً عليها «رحلة صعود»، ليرسم لوحة معبرة عن حكاية شاب طموح يمضي في سبيل مستقبله، حاملاً شعار الوصول إلى القمة، تاركاً صورة حقيقية لتكون نموذجاً للشباب الإماراتي الطموح. بدأ الكاتب حديثه بعرض الهدف الذي دفعه لصياغة مشواره في الحياة على شكل عبارات وحروف، شكلت بمجملها دليل عمل يمكن أن يساعد الشباب على تحقيق طموحه وأحلامه. وأشار إلى أن الظهور والمكسب المادي لم يكونا هدفاً، بل كان الهدف مشاركة تجربة للاستفادة منها، ولاسيما أنه تاجر شاب يحب مهنته ويؤمن بأن: «الكتب عقول تعيش على الرفوف، وأنك مع كل كتاب تقرأه تضيف عقلاً جديداً إلى عقلك».

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
معرض أبوظبي للكتاب
الإمارات
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