متطوعو «أبوظبي للكتاب».. حباً في المعرفة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

صور مُلهمة من قلب الحدث الثقافي الأبرز، معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، حيث يتجلى حب الوطن من خلال المتطوعين الشباب الذين استثمروا طاقاتهم الإيجابية ليشاركوا في خدمة المعرفة وعشاقها، وليسطروا بجهودهم ومشاركاتهم قصصاً من الأعمال والجهود، لا يعترفون بالتعب، الابتسامات تملأ وجوههم كلما سألهم زائر، أو طلب مساعدة في أمر ما، تراهم في كل مكان، وفي مهام متعددة، قلوبهم مسكونة بالوفاء للوطن الأغلى، وتطوعهم للعمل من دون شروط أو مقابل ليس إلا جزءاً بسيطاً من رغبة صادقة في رد الجميل، يشاركون في صناعة النجاح، ويطورون قدراتهم ومواهبهم العملية، وفي كل لحظة يرسمون صورة مضيئة لشباب الوطن في العطاء والوفاء والبذل الجميل.