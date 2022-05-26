«الشارقة للكتاب» تختتم مشاركتها في «تورينو الدولي»

الشارقة (الاتحاد)

عقد وفد «هيئة الشارقة للكتاب» اجتماعات ولقاءات مع عدد من الناشرين الدوليين المشاركين في الدورة الـ34 من «معرض تورينو الدولي للكتاب» بإيطاليا، أطلعهم خلالها على تحضيرات الهيئة للدورة المقبلة من «مؤتمر الناشرين»، الذي يُعقد سنوياً على هامش «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، ويبحث تحديات وتطلعات صناعة النشر على المستوى العالمي.

وشاركت الهيئة في الحدث بجناح خاص، نقلت من خلاله صورة عن الحراك الثقافي في إمارة الشارقة ورؤية الإمارة تجاه تطوير صناعة النشر، ودعم إنتاج المحتوى المعرفي، وتشجيع حركة الترجمة، ضمن توجهات الإمارة لتعزيز الحوار الحضاري والتواصل بين ثقافات العالم.

واستعرضت الهيئة في جناحها جهودها لدعم صناعة الكتاب والارتقاء بآلية النشر، من خلال الفرص التي تقدمها للناشرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، للاستفادة من الإمكانيات اللوجستية التي توفرها «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، والتي تقدم للناشر حلولاً شاملة ومتكاملة تساعد على تسهيل وتسريع مراحل صناعة الكتاب وفقاً لأحدث التقنيات.

وأطلع وفد الهيئة عدداً من الكتاب والناشرين الذين زاروا جناحها على رسائل وأهداف الفعاليات الدولية التي تنظمها الهيئة سنوياً، وفي مقدمتها «معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، وما تتضمنه مختلف أنشطتها من برامج ثقافية وورش عمل متنوعة، تستهدف تشجيع ثقافة القراءة وتوثيق صلة المجتمع بالكتاب والمحتوى المعرفي بكل أشكاله.

وعرّف وفد الهيئة بمبادراتها لدعم الصناعات الإبداعية والخدمات المتميزة التي تقدم لأول مرة في المنطقة العربية، من خلال ما توفره «وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية»، ضمن جهود الهيئة لتحفيز سوق النشر العربي وتعزيز صناعة النشر والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكافة العاملين في قطاع النشر، وتسهيل التواصل بين الناشرين والكتّاب وصنّاع المحتوى الإبداعي حول العالم.