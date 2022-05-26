ياسر بن خدية: كتاب «50U».. سيرة حيّة لمجتمع الإمارات

نوف الموسى (دبي)

السردية، هي القدرة البديعة لإدراك المعنى من الحوار في عمق المجتمعات الإنسانية، ومنها استمر طرحنا للأسئلة والبحث عن الطرق المُثلى، التي بإمكانها أن تجعلنا أقرب لصوت مجتمع دولة الإمارات، وعندما نقول «صوت»، فإننا بالتأكيد نعبر عن مجاميع من التجارب الإنسانية، والمعارف الفكرية، واللغات والأديان المتعددة، إنها التشكلات الاستثنائية التي تولدت حول طبيعة الهوية المحلية ذات الانفتاح اللامتناهي، ونستطيع أن نطلق عليها امتداداً طبيعياً للالتقاء، وقد نتأمل في كونها فُرصة لإثراء القوة الكامنة في تاريخ منطقة الخليج العربي، ومنه فإن الوعي المجتمعي بمسؤوليته تجاه توثيق الأصوات والوجوه، وأثر تفاعلها مع المكان، يُعد إحدى الركائز الأساسية لتأصيل تاريخية الذاكرة الجمعية ودورها في إثراء مشهدية الحاضر، وبناء المستقبل التنموي، وهو بطبيعته مفهوماً يقوم على الشعور بالانتماء التام، حضر بكل تجلياته التفصيلية في كتاب «50U»، الذي يحتفي بمرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات، وهي مبادرة نوعية قدمها رجل الأعمال ياسر بن خدية، وعائلته الكريمة، من خلال بناء فريق عمل دولي من الإمارات وهولندا، إيماناً منه بالمشروع الثقافي، كأسمى الطرق الإنسانية، للاحتفاء بمنجزات دولة الإمارات، من خلال حوارات حيّه ومباشرة مع أُناس من مختلف الفئات والأطياف.

قال ياسر بن خدية: في الكتاب نستمع لصوت الوزير، يوازيه حس الخياط البسيط، مروراً بالمبدعين والفنانين ورواد الفضاء، وصولاً إلى المؤرخين لتاريخ المنطقة، والباحثين في الموروث البحري والأمن الغذائي والشعر الشعبي، ومجالات تصميم الأزياء والعمارة والتجارة، إلى جانب الداعمين للقطاعات الثقافية والفنية، حيث تُنصت بكل دُنوّ كقارئ لأصواتهم، لتعيد اكتشاف ارتباطهم بالمجتمع الذي نتشكل من خلاله، والذي بطبيعته يؤكد القيمة الراسخة لما بناه القادة المؤسسون لدولة الإمارات، من خلال الحفاظ على مكانة الإنسان ودوره في رخاء المجتمع وتعاضده، وكيفية تطور تاريخ الأفراد الشخصي، وبناء تصورات فكرية ومعرفية لمضامين مجتمع دولة الإمارات، كمحرك أساسي لفريق تحرير كتاب «50U»، المكون من أحمد وراشد بن شبيب، معماريان وباحثان إماراتيان متخصصان في مشاريع تستكشف الهوية الحضرية للشرق الأوسط المعاصر، بالتعاون مع الكاتبة البريطانية آنا سيمان، بالمقابل ضم فريق أمستردام المصممة الفوتوغرافية ومنتجة الكتب الهولندية الشهيرة «إيرما بوم»، بالتعاون مع دار آرخيس للنشر، الذي أنجز مسبقاً مشاريع لكتب عن منطقة الخليج مثل كتابي «مناخ 1» عام 2007، و«مناخ 2» عام 2010.

وتُعد مشاركة المصممة الهولندية إيرما بوم، التي ينتظر العالم تصميماتها، والتي تحقق انتشاراً واسعاً حول العالم، مشروعاً ينمي التجربة التوثيقية المحلية، من خلال تبادل الخبرات.

سياقات سردية جديدة

أما الصور الفوتوغرافية بالكتاب فهي لرائدة التصوير الصحافي إيف أرنولد، التي سافرت إلى الخليج خلال عامي «1970 - 1971»، والتقطت خلالها تفاصيل الحياة اليومية، لإمارات الساحل المتصالحة، والتي يعرض منها لأول مرة، ضمن مجموعة «Yale collection of American literature»، في كتاب «50U»، تدعونا لقراءة المشاهد الاجتماعية، وإبداع سياقات سردية جديدة، من مثل حضور المرأة في السوق، والإنشاءات المعمارية على طول ساحل الخليج العربي.

تجارب حسية

أما المقابلات والشخصيات في كتاب «50U»، فتجدها بمثابة مسودة جاهزة لإبداع فيلم وثائقي، تُلهم القارئ إلى مرحلة مبكرة لما قبل وبعد قيام الاتحاد، حيث إن أغلب المتحدثين يذهبون إلى تجاربهم الحسية، فعندما قالت المؤرخة الألمانية فرواكه هيرد بي متخصصة في دراسات الخليج ودولة الإمارات، والتي عملت في مركز التوثيق والأبحاث الذي أصبح فيما بعد الأرشيف الوطني، في حديثها ضمن الكتاب: «كانت العائلات في العين بغاية الترحيب، واندمجنا معهم على الرغم من أن لغتنا العربية لم تكن جيدة بالشكل الكافي للتواصل.. كنت أحاول التحدث مع النساء باللغة العربية في ذلك الوقت»، وتابعت: «لم أكن أجري أي مقابلات رسمية، بدلاً من ذلك كنت أطرح الأسئلة بشكل عفوي وأوثق الأجوبة فقط عندما أعود إلى سيارتي».. لتهدينا إيحاء لحظي لستينيات القرن الماضي، الذي بإمكانه أن يتصل بهدوء مع تعبير الباحث الثقافي في التراث الإماراتي جمعة خليفة بن ثالث واصفاً طفولته «في المنزل الأول الذي عشنا فيه، كان لدينا غرفة واحدة في الوسط، وكان المنزل في منطقة جميرا قرابة عام 1965».

المصممة الهولندية إيرما بوم

مزارع عضوية

ما الذي يعنيه هذا الإدراك التوثيقي من قبل فريق تحرير كتاب «50U»، في أنك تتخذ من حقبة زمنية، خلفية لسيرورة الحياة المجتمعية، إنها تهبك فعلياً صورة واسعة، لماهية التشكلات الثقافية الصغيرة، العابرة يوماً بعد يوم، في بناء نمط الحياة والمعتقدات وطرق التفكير، التي أسست دولة الإمارات من خلالها قيم تنموية، نجدها في قصة نجاح خالد بطي الشامسي، صاحب مزارع أبوظبي العضوية، التي تعتبر الأكبر من نوعها في دولة الإمارات والمعترف بها دولياً، وذلك يعود لفطنة وحكمة والدته آمنة بنت خليفة، وتحديداً في عام 1961، عندما طلبت من جارها في ذلك الوقت، وهو تاجر من العراق، بأن يأتي لها ببذور، أثناء عودته من رحلاته، حيث إنها زرعت بذور الشمام والخيار، في فناء منزلها الخلفي، ونجحت في حصد ثمار هذه البذور، ما شجعها على الاستمرار، مؤكداً الشامسي أن رؤيته لتفاني والدته، جعلته شغوفاً بفكرة إنتاج الطعام.

أزياء نسائية أخاذة

حراك النساء في الستينيات، يحضر بجمالية أخاذة في كتاب «50U»، خاصة عندما نتحدث عن تصميم الأزياء، ففي أعمال المصورة إيف أرنولد، نشهد توثيقها لمجموعة من النساء يفترشن الأرض وسط مجموعة متنوعة من الأقمشة بألوانها الزاهية، المستخدمة في خياطة الثوب التقليدي، ما يعود بنا إلى حديث مصممة الأزياء فاطمة الفهيم، وهي تسرد حول منظورها لصناعة الأزياء ومتغيراتها خلال الـ50 عاماً الماضية، حيث وصفت تلك الخصوصية ذات العلاقة الفنية مع عوالم التصميم، وأثر طفولتها في بيان التطور الذي تشهده النساء في منطقة الخليج، قائلةً: «عندما كنت طفلة كان من الصعب العثور على المواد والمحلات التجارية.. أتذكر أن أمي كانت تشتري الملابس والقماش من الأسواق، وكان الجميع يشتري ما يكفي لمدة عام، ويضعونها في صناديق لأن الموردين كانوا يجلبونها من الهند وما إلى ذلك، لكنها لم تكن إمدادات منتظمة، ولم يكن من السهل نقل الأشياء بين دبي وأبوظبي والعين، الأمر أسهل الآن».