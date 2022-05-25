مبارك الشامسي في «حوار استراتيجي»: رؤية رئيس الدولة تستشرف آفاق المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في التعليم، تستهدف جعل الوطن كله، واحة إبداع وثراء فكرياً وإنسانياً وعلمياً وتكنولوجياً، مصدره الرئيس هو المواطن باعتباره أغلى ثروات الوطن، والقادر على المساهمة بقوة في تقدم ورقيِّ الأمم، مشيراً إلى أن هذه الرؤية التي تستشرف المستقبل، تقوم على أسس متينة، منها الارتباط الوثيق بالمجتمع وحتمية تطويره، إلى جانب أهمية تحقيق التكامل والتوازن بين الدراسات النظرية والإنسانية، والدراسات العملية والتطبيقية كالطب والصيدلة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والزراعة وغيرها، ومن هنا جاءت قرارات سموه بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وكذلك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ليعكس ذلك مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالتخصصات النوعية التي يكون لها الدور الأكبر في صناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات العصر والمستقبل بشكل متوازن ومدروس.

جاء ذلك خلال «الحوار الاستراتيجي»، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، ضمن مبادرة «مفكرو الإمارات» للدكتور مبارك سعيد الشامسي، بعنوان «التعليم والتدريب المهني في مرحلة التمكين وآفاق المستقبل»، وبحضور الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، ونخبة من المسؤولين، حيث استعرض الشامسي بدايةً أبرز النجاحات التي حققتها القيادة الرشيدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، لاستشراف المستقبل خلال مرحلة التمكين، حيث شهدت مرحلة التمكين الاهتمام ببناء مخرجات تعليمية متميزة، وبناء المهارات وجودة التدريب بحيث ترتكز على تعزيز مؤشرات جودة المخرجات التعليمية، من خلال بناء جيل إماراتي موهوب ومبتكر يتمتع بسمات عصرية.

سلطان النعيمي خلال تكريم مدير عام أبوظبي التقني

ريادة في التقنيات الجديدة

وأضاف الدكتور مبارك الشامسي قائلاً: كما تتجلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو آفاق المستقبل، من خلال الاهتمام بقطاعات الذكاء الاصطناعي الذي سيخلق فرص عمل جديدة ومشروعات اقتصادية مبتكرة، حتى أصبحت الإمارات من أوائل الدول التي عملت على إنشاء المشروعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وضرورة تطوير الصناعات الموجودة وفق ذلك الأمر، ونحن في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية على سبيل المثال بدأنا منذ 8 سنوات قي تدريس البرمجة وغيرها، لطلبة الصف السادس وشجعناهم منذ سنواتهم الدراسية الأولى على ابتكار مشروعاتهم العلمية وريادة الأعمال، وهو الأمر الذي يؤكد على أن الذكاء الاصطناعي سيطرح ملايين الوظائف وفرص العمل الجديدة، كما تختفي معه وظائف أخرى. وكما نرى اليوم فإن أبناء المجتمع يمكنهم إنجاز المعاملات الحكومية والبنكية من خلال التقنيات الحديثة، والإمارات لها الريادة في ذلك، ونحن في «أبوظبي التقني» والمؤسسات التابعة له، نعلم طلابنا وموظفينا أن التعليم المستمر مدى الحياة هو سر النجاح الدائم في الحياة، وهو الحل لمواكبة العصر، باكتساب المهارات العلمية والعملية والقيادية الجديدة، التي تؤهل أبناء المجتمع لتطوير الذات ومواكبة التطور الوظيفي بما يحمله من وظائف ومهام جديدة، وبالتالي يصبح المواطن قادراً على المنافسة والتنافسية في سوق العمل، وهو الأمر الذي يجعله دائماً قادراً على تخطي عقبة اختفاء الوظائف الحالية، كونه قادراً على أداء المهام الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما يعمل «أبوظبي التقني» على تربية وتعليم الطلبة على الصفات القيادية واعتزازهم بهويتهم الوطنية ولغتهم العربية، بجانب الاهتمام بالعلوم الهندسية والتطبيقية والتكنولوجية.

البرمجة والذكاء الاصطناعي

وأضاف الدكتور مبارك الشامسي: «ومما يشير إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأهمية التعليم التقني والمهني، واستشراف المستقبل، قرار سموه منذ العام 2007 بإنشاء كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي، ومن ثم فتح أفرع أخرى للكلية في الظفرة والعين وعجمان، حتى نتمكن الآن من مواجهة حاجة القطاع الصحي في الدولة إلى الكوادر الوطنية، القادرة على تلبية متطلبات هذا القطاع المهم، وكمثال على ذلك فإن عدد الممرضات في الدولة يبلغ نحو 50 ألفاً تقريباً، 2% منهن مواطنات، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة العمل من أجل استقطاب المواطنات للعمل في هذا التخصص المهم وغيره من التخصصات الصحية، وقد ظهرت هذه الأهمية جلية خلال جائحة كورونا، حيث عرف العالم أجمع مدى حيوية وأهمية الكفاءات الطبية والصحية في المجتمع، ومن هنا أطلقت القيادة عبر «نافس» وبالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، مشروع تدريب وتكوين عشرة آلاف مواطنة للعمل في مهنة التمريض خلال 5 سنوات، كما جاءت توجيهات القيادة الرشيدة، بتنظيم «أبوظبي التقني» للمسابقة العالمية للمهارات 2017 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعوة نحو 100 ألف شخص، لمتابعة المنافسات بين نحو ألف وخمسمائة متسابق يمثلون 70 دولة، من أجل تبادل الخبرات واكتساب المزيد من المهارات والقدرات العالمية والتخصصات والممارسات المطلوبة في سوق العمل حالياً ومستقبلاً، كما توجد الكثير من التخصصات الحيوية والهامة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وبكل أنواعها، وقطاع الطيران الذي ينمو بشكل كبير في الدولة ولدينا أفضل شركات الطيران المشهود لها بالكفاءة العالمية مثل طيران الاتحاد، وطيران الإمارات، والعربية وغيرها من الناقلات الجوية وجميعها بحاجة إلى كوادر وطنية متخصصة في التخصصات الهندسية والإدارية بالمطارات.

التعليم المتخصص

اختتم مدير عام «أبوظبي التقني» حديثه، قائلاً: «من نتائج رؤية واهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالتعليم المتخصص، زيادة إقبال الطلبة على ثانويات التكنولوجيا التطبيقية وغيرها من المؤسسات التابعة لـ«أبوظبي التقني» والمنتشرة في كافة إمارات الدولة، كما أصبح طلبة المركز، هم الأفضل من الناحية الأكاديمية، بجانب تصدر طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، مراكز متقدمة في اختبار الإمارات القياسي EMSAT» 2020/2021»، ووصول الدولة إلى المركز الثامن في التعليم والتدريب التقني والمهني عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي 2021، والمركز الأول على المستوى العربي للسنة الخامسة على التوالي، وذلك من أجل بناء جيل متمكن ومواكب للثورات العلمية والتكنولوجية في سوق العمل.

وفي عام 2015 استحدثت أبوظبي، منظمة مهارات آسيا العالمية لتكون أداة لتعزيز الواجهة التعليمية لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي، باعتبارها المقر الدائم للمنظمة، وفي عام 2017 تم منح «أبوظبي التقني» دور المنسق الإقليمي لشبكة يونيفوك (UNIVOC) وهو المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وهو الأمر الذي يكشف بوضوح مدى نجاح رؤية القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاستشراف المستقبل وفق أعلى الآفاق والمعايير العالمية. وفي ختام الحوار الاستراتيجي قام الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بتكريم مدير عام «أبوظبي التقني»، مثمناً عالياً ثراء الرؤى والأفكار التي تم طرحها ومناقشتها.