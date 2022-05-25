«الاتحاد» و«تريندز» و«توزيع».. تحالف نشر المعرفة

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

انطلاقاً من دورها الرائد وسعياً لتعزيز التعاون ونشر المعرفة أطلقت صحيفة «الاتحاد» و«تريندز للبحوث والاستشارات» وشركة «توزيع» - إحدى مؤسسات «المتحدة للطباعة والنشر»، التابعة لشركة أبوظبي للإعلام- بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، مبادرة تحالف ثلاثي تحت شعار: «اكتب، انشر، وزع»، ويهدف إلى التعاون في مجال النشر والتوزيع، وتسهيل وصول الإصدارات والمعلومات إلى الجمهور بحرفية ومهنية إعلامية راقية.

وتم إطلاق المبادرة المعرفية بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، وعلي سيف النعيمي مدير عام المتحدة للطباعة والنشر - توزيع.

وتؤكد المبادرة أن الحق في المعرفة يعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي نصت عليها العديد من الاتفاقيات الدولية، ويتضمن ذلك الحق أن تكون المعرفة التي تصل للجمهور صحيحة وموضوعية وعلمية، حتى تسهم في تعزيز الوعي لدى الجميع بالتطورات المحيطة بهم كافة، ومساعدتهم على بناء آراء إيجابية تجاه مجتمعاتهم وأوطانهم والمجتمع الإنساني بشكل عام.وانطلاقاً من هذا المفهوم يأتي الإعلان عن هذا التحالف الذي يجمع ثلاثاً من المؤسسات المهمة المعنية بعملية نشر المعرفة، وهي: مركز تريندز للبحوث والاستشارات، المؤسسة البحثية الرائدة في عملية إنتاج المعرفة ونشر البحوث والدراسات والإصدارات التي تستهدف خدمة صنّاع القرار والمفكرين على اختلاف مستوياتهم وتعزيز الفهم المتكامل لأبعاد القضايا المطروحة كافة، والتأثير الإيجابي على اتجاهاتها، و«الاتحاد»، الصحيفة الإماراتية الرائدة محلياً وإقليمياً في متابعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية وتحليلها ونشر المعرفة المرتبطة بها، و«توزيع»، المؤسسة الرائدة والفريدة من نوعها في تقديم الخدمات اللوجستية والتوزيع والنشر والتسويق التي تعد المؤسسة الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال.



تكامل أدوار

وشدد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، على أهمية تكامل الأدوار بين البحث العلمي والإعلام والنشر، وقال: إن التحالف بين الجهات الثلاث من شأنه إثراء المعرفة ونشر المعلومة الصحيحة الموثقة التي تنشر قيم الخير والسلام والتعايش والتسامح وتنبذ الإرهاب والكراهية.

وأضاف: أهداف التحالف هي تعزيز التعاون بين مراكز الفكر والدراسات ووسائل الإعلام والمؤسسات اللوجستية الداعمة لنشر المعرفة، بما يسمح بوصول المعرفة العلمية الدقيقة والتحليل السليم للأحداث والتطورات المختلفة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وتعزيز المحتوى الإعلامي بتحليلات وآراء ودراسات وإصدارات بحثية مستندة إلى قواعد البحث العلمي السليم بما يعزز الاتجاهات الإيجابية للجمهور تجاه القضايا والتفاعلات المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، وإيجاد منصة أو إطار تنسيقي بين المعنيين بعملية نشر المعرفة، بما يسهل عملية التنسيق والتعاون، وصولاً لتحقيق الأهداف المشتركة. والإسهام بصور أكبر في تعزيز القيم الإيجابية التي تحض على التسامح والحوار وقبول الآخر والسلام والأُخوّة الإنسانية، ومواجهة وتفكيك خطابات الكراهية والتطرف والعنف، من خلال جهود مشتركة تتسم بصفة الاستدامة.



نشر قيم الخير والتسامح

من جانبه، قال حمد الكعبي، رئيس تحرير «الاتحاد»: إن الصحيفة يسعدها التعاون مع «تريندز» الذي يعتبر داعماً، مشيراً إلى أن المبادرة كبيرة في المضمون والمحتوى؛ لأن التحالف الذي جاء استكمالاً لاتفاقية تعاون سابقة يجمع بين مؤسسات تعمل بحرفية ومهنية في مجالات البحث والمحتوى والتوزيع، مما يعزز ويدعم البحث العلمي الذي يُعد الطريق الأمثل لنشر المعرفة، وتسهيل وصول البحوث العلمية الموثقة التي تنتجها تريندز للبحوث والاستشارات، مؤكداً أن هذه البحوث المهنية الرصينة تستحق الدعم الإعلامي لإبرازها وتوسيع سبل نشرها وإيصالها للجمهور، ولاسيما ما يتصل بنشر قيم الخير والتعايش والتسامح ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.



تعزيز البحث

من جانبه، قال علي سيف النعيمي، مدير عام المتحدة للطباعة والنشر - توزيع: إن تحالف نشر المعرفة الذي تم إطلاقه مع «تريندز» وصحيفة «الاتحاد» و«توزيع» يشكل مرحلة مهمة لنشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي، مبرزاً الحرص على التعاون في هذا المجال لما فيه خدمة الباحثين والمهتمين والأكاديميين. وأكد أهمية تكاتف الجهود البحثية والإعلامية واللوجستية من أجل تحقيق أهداف المبادرة المعرفية.



3 أطراف و4 أهداف

أطراف التحالف ثلاث مؤسسات مهمة معنية بعملية نشر المعرفة، هي:

- مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، المؤسسة البحثية الرائدة في عملية إنتاج المعرفة ونشر البحوث والدراسات والإصدارات التي تستهدف خدمة صنّاع القرار والمفكرين على اختلاف مستوياتهم وتعزيز الفهم المتكامل لأبعاد القضايا المطروحة كافة، والتأثير الإيجابي على اتجاهاتها.

- صحيفة «الاتحاد»، الصحيفة الإماراتية الرائدة محلياً وإقليمياً في متابعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية وتحليلها ونشر المعرفة المرتبطة بها.

- «توزيع»، المؤسسة الرائدة والفريدة من نوعها في تقديم الخدمات اللوجستية والتوزيع والنشر والتسويق التي تعد المؤسسة الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال.



أهداف التحالف:

- تعزيز التعاون بين مراكز الفكر والدراسات ووسائل الإعلام والمؤسسات اللوجستية الداعمة لنشر المعرفة، بما يسمح بوصول المعرفة العلمية الدقيقة والتحليل السليم للأحداث والتطورات المختلفة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

- تعزيز المحتوى الإعلامي بتحليلات وآراء ودراسات وإصدارات بحثية مستندة إلى قواعد البحث العلمي السليم، بما يعزز الاتجاهات الإيجابية للجمهور تجاه القضايا والتفاعلات المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة.

- إيجاد منصة أو إطار تنسيقي بين المعنيين بعملية نشر المعرفة، بما يسهل عملية التنسيق والتعاون، وصولاً لتحقيق الأهداف المشتركة.

- الإسهام بصورة أكبر في تعزيز القيم الإيجابية التي تحض على التسامح والحوار وقبول الآخر والسلام والأُخوّة الإنسانية، ومواجهة وتفكيك خطابات الكراهية والتطرف والعنف، من خلال جهود مشتركة تتسم بصفة الاستـدامة.



«تريندز» يكرم مكتبة الإسكندرية

كرّم مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، تقديراً لدوره ومكتبة الإسكندرية التنويري والدور الحضاري المعرفي الذي تضطلع به. جاء ذلك خلال حفل تكريمي أُقيم في جناح المركز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث أهداه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، عدداً من إصدارات المركز، ودرع تكريم، مثمناً دوره في نهضة مكتبة الإسكندرية ودورها الثقافي العالمي.

من جانبه، أشاد الدكتور الفقي بجهود «تريندز» البحثية، وثمن إصداراته النوعية، وقال: إن ما يقوم به عمل يستحق التقدير؛ لأن نشر المعرفة الصحيحة وتحليل القضايا ومحاربة الفكر المتطرف بات أمراً مُلحاً، وأعرب عن شكره لـ«تريندز» وإدارته لتكريمه، مؤكداً أن مكتبة الإسكندرية ما زالت وستبقى تتذكر مواقف القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووقوف دولة الإمارات مع المكتبة ودعمها.