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ثقافة
«الفجيرة للثقافة والإعلام» تشارك في «أبوظبي للكتاب»
«الفجيرة للثقافة والإعلام» تشارك في «أبوظبي للكتاب»
26 مايو 2022 01:25

أبوظبي (وام)

تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، من خلال جناح يعرض مجموعة من كتب الهيئة وإصدارات دار راشد.
 وأكد الدكتور سعيد الحمر، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خطة الهيئة في الحرص على التواجد الثقافي في مثل هذه المعارض وغيرها من الأنشطة الثقافية الأخرى، بهدف التبادل الثقافي والأدبي مع الآخرين من المشاركين في المعرض، بالإضافة إلى التعريف بالفعاليات التي تقوم بها «الهيئة». 
وأضاف الحمر أن الهيئة ستعلن خلال المعرض عن إطلاق تطبيق جديد بعنوان «المورث» يهتم بما يورث من الجيل القديم للجيل الحديث، يتم من خلاله جمع العادات والتقاليد الخاصة بالإمارات وبالتحديد في إمارة الفجيرة.

هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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