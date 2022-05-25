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ثقافة
سلطان القاسمي يصدر «الغفلة إحدى عشائر آل غزي»
سلطان القاسمي يصدر «الغفلة إحدى عشائر آل غزي»
26 مايو 2022 02:29

الشارقة (وام)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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أصدرت دار منشورات القاسمي، خلال مشاركتها في النسخة الـ 31 من معرض أبوظبي للكتاب، كتاب «الغفلة إحدى عشائر آل غزي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. 
يتناول الكتاب تاريخ الغفلة، وهي عشيرة من عشائر آل غزي الأشداء من بني لام والمنتمي إليها يقال له الغفلي، كانوا يسكنون في برية الشارقة، حيث وردوها من العراق مع القواسم، وكانوا هم القوة التي احتلت الشارقة عندما وصلها الشيخ فاهم بن أحمد القاسمي ابن عمّ الشيخ كايد بن حمود (عدوان) سنة 1063هـ الموافق 1653م.  ويُعد الكتاب أحدث الإصدارات لصاحب السمو حاكم الشارقة، والتي بلغت 74 إصداراً في مجالات المعرفة المختلفة، منها التاريخ والتحقيق والأدب والمسرح، وقد تُرجم العديد منها إلى 20 لغة أجنبية.

سلطان القاسمي
الإمارات
الشارقة
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
منشورات القاسمي
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