وفد كويتي يزور صحيفة الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد إعلامي كويتي مقرّ صحيفة «الاتحاد» بأبوظبي، حيث تعرف إلى دورة العمل اليومية في مختلف الأقسام والخدمات الرقمية المتكاملة، وتجربة «الغرفة الذكية» التي تتابع الأخبار والأحداث والمستجدات الإقليمية والعالمية لحظة بلحظة.

كان في استقبال الوفد عبدالرحيم البطيح النعيمي مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة، وعدد من مسؤولي ومحرري الصحيفة.

ضم الوفد، الذي يزور الدولة للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، عواد الظفيري وصلاح المطيري من الإعلام الخارجي لدولة الكويت الشقيقة. وأثنى الوفد على الجهود الكبيرة للصحيفة في إيصال رسالة الإمارات في التسامح والتعايش إلى العالم، ودورها المحوري في تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية، وإبراز مظاهر النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.