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ثقافة
إغلاق داري نشر في «أبوظبي للكتاب» خالفتا حقوق الملكية الفكرية
إغلاق داري نشر في «أبوظبي للكتاب» خالفتا حقوق الملكية الفكرية
26 مايو 2022 02:30

أبوظبي (الاتحاد) 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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أغلقت إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أمس الأول، داريْ نشر خالفتا حقوق الملكية الفكرية وشروط المشاركة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ31 من الحدث الثقافي الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حتى 29 مايو الجاري في مركز المعارض الوطني في أبوظبي.
إلى ذلك، أكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حرص المعرض على الوقوف وبشكل حازم أمام مختلف المخالفات التي تتعارض مع قوانين النشر وحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، مشدّداً على ضرورة الالتزام بجميع القوانين واللوائح التي تضمن حقوق المؤلف والناشر على حدّ سواء.
وأشار الطنيجي إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، رسّخ مكانته الحاضنة للإبداع والمبدعين، وسمعته العالمية كمنصة تستقطب سنوياً آلاف الناشرين العرب والأجانب وتدعمهم بمختلف سبل الارتقاء والنهوض بصناعة النشر، موضحاً أن المركز يواصل تنفيذ القوانين، وتقف لجانه لمراقبة جميع دور النشر لرصد أي مخالفات، لافتاً إلى أن المعرض بتاريخه الطويل يقف في وجه التزوير أو المساس بحقوق الملكية الفكرية.

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معرض أبوظبي للكتاب
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