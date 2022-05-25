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ثقافة
دائرة القضاء تعزز نشر الثقافة القانونية في «أبوظبي للكتاب»
دائرة القضاء تعزز نشر الثقافة القانونية في «أبوظبي للكتاب»
26 مايو 2022 02:29

أبوظبي (وام)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ودعم الاستقرار.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء خلال المشاركات المستمرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بتنويع الفعاليات المقدمة للجمهور، لتحقيق الأهداف المرجوة بتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وتتضمن مشاركة دائرة القضاء في الدورة الحادية والثلاثين من المعرض، التعريف بخدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية.
وتعرض الدائرة من خلال جناحها في المعرض، عدداً من الإصدارات القانونية.  
كما تقدم عرضاً تعريفياً عن خدمات بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، وتتيح الدائرة لجمهور الزائرين فرصة التعرف عن قرب على خدمات المكتبة المركزية، وذلك إلى جانب التعريف بمنصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتدريب عن بعد.
كما حرصت على تنويع الفعاليات أثناء مشاركتها في المعرض، من خلال ركن «مستشارك».

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