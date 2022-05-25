سفير ألمانيا: «أبوظبي للكتاب» ملتقى الحضارات على أرض الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، أن اختيار بلاده ضيف شرف الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب للمرة الثانية يعكس متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، والتطلع نحو تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي، معرباً عن سعادته للاحتفال بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا الحدث العالمي البارز. وقال السفير الألماني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل منصة عالمية رائدة لتبادل المعرفة والثقافات وتلاقي الحضارات على أرض الإمارات، ونحن نتشرف بالمشاركة في هذا المعرض كل عام منذ عام 2008. ولفت إلى أن مشاركة ألمانيا في الدورة الحالية من المعرض تزخر ببرنامج حافل من الجلسات النقاشية التفاعلية من خلال جناحها البالغ مساحته 440 متراً مربعاً يَعرضُ فيه 34 ناشراً من ألمانيا إصداراتهم.

ونوه إلى أن ألمانيا تزخر بمخزون ثقافي وحراك أدبي وعلمي وفني وتقدم منجزات علمية وإبداعات مؤثرة عبر منصة عالمية مفتوحة صممت لتبادل الخبرات والأفكار وتنمية الرؤى الإبداعية، وتحقيق شراكات جديدة للنهوض بقطاع النشر في كلا البلدين. جدير بالذكر أن الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحتفي بألمانيا ضيف شرف المعرض الذي يُعد من أكثر معارض الكتب تنوعاً في المنطقة، ويستقطب عدداً كبيراً من الناشرين يصاحبها مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة.