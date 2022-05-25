«أبوظبي للغة العربية» يطلق العدد الأول من مجلته الدورية «المركز»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، العدد الأول من مجلة «المركز: مجلة الدراسات العربية»، المجلة المحكمة نصف سنوية التي يصدرها المركز ورقياً وإلكترونياً بالتعاون مع مؤسسة «بريل» التي تعد إحدى أعرق دور النشر العالمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته حتى 29 مايو الجاري.

ويواصل المركز من خلال المجلة جهوده في دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها عربياً ودولياً، وتحقيق استراتيجياته في تنشيط البحث العلمي في حقول اللغة العربية.

واحتفاءً بإصدار العدد الأول، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، رئيس تحرير المجلة: «نسعى من خلال المجلّة إلى تعزيز حضور اللغة العربية، عبر إصدار مجلة مُحكمة ومتخصصة في إنتاج المعرفة الأكاديمية، فالاسم يحمل دلالات تعكس مركزية عمل المجلة عربياً وعالمياً، ومكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في تفعيل العوالم الثقافية، ومركز اللغة العربية في شتى المجالات كونها الحامل للمعرفة والعلم والإبداع».

وكان الدكتور علي بن تميم قد أشار في افتتاحية العدد إلى أن موضوع «الأمل» سيكون المحور الأساسي للعدد القادم من المجلة، داعياً الباحثين إلى المشاركة في هذا العدد من خلال مراسلة لجنة تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: almarkaz@dctabudhabi.ae.

وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من النقاد الأكاديميين ذوي المكانة الرفيعة في حقل الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، وهم: صلاح فضل، جامعة عين شمس، مصر، ومحسن جاسم الموسوي، جامعة كولومبيا، الولايات المتّحدة الأميركية، وعبد الله الغذّامي، جامعة الملك سعود، السعودية، وهنادا طه، جامعة زايد، الإمارات العربيّة المتّحدة، وفيتالي نعومكن، معهد الاستشراق في موسكو، روسيا، وفيليب كينيدي، جامعة نيويورك أبوظبي، الإمارات العربيّة المتّحدة، وشوكت تراوا، جامعة يال، الولايات المتّحدة الأميركية، وسوزان ستيتكيفتش، جامعة جورج تاون، الولايات المتّحدة الأميركية، وبياتريس غروندلير، جامعة برلين الحرّة، ألمانيا، وجيمس منتغمري، جامعة كامبردج، المملكة المتّحدة، وعبدالقادر الفاسي الفهري، جامعة محمّد بن زايد للعلوم الإنسانيّة، الإمارات العربيّة المتّحدة.

واختارت اللجنة أبحاثاً متميزة تشكل خير استهلال للمجلة في انطلاقتها، وقد انضوت جميع بحوث العدد الأول تحت مظلة عنوان رئيسي هو «آثار من الزمن: مفهوم الأثر في الخطاب الأدبي العربي»، حيث تضمّ المجلة سلسلة أبحاث لكل من الدكتور عبدالله الغذامي، أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود بالرياض، والدكتورة ضياء الكعبي، أستاذة النقد الحديث في جامعة البحرين، إلى جانب الدكتورة بثينة خالدي، أستاذة الأدب المقارن في الجامعة الأميركية في الشارقة، وفاتحة الطالب، الأستاذة في جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتورة نادية الشيخ، أستاذة التاريخ في جامعة نيويورك أبوظبي، وأبحاث أخرى.

خصصت المجلة في هذا العدد مساحة لمراجعات الكتب، تضمنت قراءة في أربعة كتب، هي «في أثر عنايات الزيات»، و«إشكالية الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية»، و«شهية لا تشبع: الغذاء كمؤشر ثقافي في الشرق الأوسط وما وراءه»، و«نشأة الكتاب العربي». وقدم المراجعات على التوالي الدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية بالإنابة في مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة حُسن عبود، من الجامعة الأميركية في بيروت، والباحثة العراقية نوال نصر، والدكتور إبراهيم عبدالرحمن الفريح، من جامعة الملك سعود في الرياض.