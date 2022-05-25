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ثقافة
«كتاب الإمارات» يناقش النصوص المسرحية من الكتاب إلى المسرح
سعيد الحنكي ومرعي الحليان ونجاة الظاهري خلال الفعالية (من المصدر)
26 مايو 2022 02:29

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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نظّم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بحضور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، أمس، بجناحه ضمن برنامجه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة حوارية أدارتها الشاعرة نجاة الظاهري، جاءت بعنوان: «النصوص المسرحية من الكتاب إلى المسرح.. نظرة على الواقع»، شارك فيها الفنان والكاتب مرعي الحليان، والكاتب المسرحي سعيد الحنكي. وناقشت الجلسة رحلة النص المسرحي من الكتاب إلى الخشبة المسرحية، والتغيير الذي حلّ عليه منذ بداية تاريخ الكتابة المسرحية الإغريقية، إلى اليوم، مروراً بالأشكال المسرحية المستحدثة، وما يشكله المسرح من تداخل مع الفنون الأخرى، كالإضاءة، والصوت، والأزياء، والرمز، وغيرها مما أعطى المسرحية زخماً أكبر من مجرد نص مكتوب. كما تبادل المشاركون والحضور الآراء حول أزمة المسرح المحلي، والخليجي، وما أدى إلى وجودها، مع الوقوف على الأسباب الظاهرة، والتساؤل عن الأسباب الأخرى التي لم تظهر للعيان بعد.
كما يعرض اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من خلال جناحه رقم 10C17 الذي يعرض لمجموعة من إصداراته التي تزيد على 289 مؤلفاً في مجالات الكتابة المتنوعة، بين السرد والشعر والدراسات المختلفة.
ويستضيف جناح اتحاد الكتاب، على هامش المعرض، العديد من الجلسات التي تناقش قضايا مختلفة من قضايا الثقافة والكتاب، حيث أقيمت أولى ندواته تحت عنوان «مشاريع القراءة، من الفكرة إلى الأثر» بمشاركة الكاتبة عائشة سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وبإدارة نجاة الظاهري، في أول أيام المعرض. ومن الندوات التي يستضيفها جناح الاتحاد على مدى أيام المعرض، ندوة «التنوع في الكتابة.. إثراء يبحث عن هوية» بمشاركة الكاتبة فاطمة المزروعي، وإدارة رولا البنا،، وندوة «إشكالية القراءة النقدية، مدارس ومناهج» يشارك فيها كلّ من د. بديعة الهاشمي، وموزة بن خادم، ود. مريم الهاشمي، وغيرها من الفعاليات التي تلقي نظرة على العملية الكتابية وآثارها.
كما أن للشعر نصيبه من الفعاليات التي يستضيفها الجناح، حيث ينظم أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء الشباب، هم عبدالرحمن الحميري، وحسن النجار، وشيخة المطيري، وتديرها الشاعرة ساجدة الموسوي. كما يستضيف الجناح بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، ندوة بعنوان «إكسبو 2020، تضامن على الأرض، عناق في السماء» يشارك فيها الكاتب والروائي علي أبو الريش، ويديرها الباحث والكاتب سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء يوم الجمعة الموافق 27 مايو، وكذلك ندوة «قراءة في كتاب (نصوص من العزلة)» بمشاركة عدد من الأدباء المساهمين في الكتاب، مساء يوم السبت الموافق 28 مايو.
وبالإضافة إلى هذا، يشارك اتحاد الكتاب في جناحه بالمعرض، هذا العام، أيضاً بمجموعة من الإصدارات الجديدة، خمسة منها أصدرت بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهي، كتاب «تطور الحركة الشعرية في دولة الإمارات، (جماعة الحيرة)» للناقدة د. مريم الهاشمي، وكتاب «صورة القائد في النصوص الأدبية التعليمية» للناقدة أسماء الكلباني. وكذلك كتاب «مستويات البناء النّصّيّ في الإشارات الإلهيّة لأبي حيّان التّوحيديّ» للناقدة عائشة سعيد الزعابي، وكذلك كتاب «أسلوبية الأدب القيادي (الشعر الإماراتي أنموذجاً)» للناقدة عائشة الغيص، والطبعة الثانية من رواية «سيح المهب»، للأديب الراحل ناصر جبران. كما أصدر الاتحاد بالتعاون مع أكاديمية الشعر، كتاب «نظرية القراءة» للناقد د.عبد الملك مرتاض.

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