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ثقافة
«أكاديمية الشعر» تعلن عن بدء التسجيل للدراسة لموسم 2022
الأكاديمية تقدم برنامجاً شاملاً لدراسة الشعر وتحليله (من المصدر)
26 مايو 2022 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تستقبل أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في جناحها (رقم 12J05) بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يستمر لغاية 29 مايو الجاري، الراغبين بالانضمام إلى الموسم الدراسي الخامس عشر 2022 والذي ينطلق تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته»، لإطلاعهم على كافة التفاصيل والتسجيل.
وأعلنت أكاديمية الشعر خلال مشاركتها بالمعرض عن بدء التسجيل للموسم عبر الرابط الإلكتروني (https://forms.gle/9YKG2X69WrkqEbn5A)، إذ ستكون الدراسة وفق نظامين (التعلم الحضوري في مبنى الأكاديمية بأبوظبي، أو نظام التعليم عن بُعد عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز)، ويستمر باب التسجيل الإلكتروني لغاية 19 يوليو 2022، فيما تبدأ الدراسة خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتتضمن الدراسة عدداً من المحاضرات والدروس، ومنها: مدخل إلى الشعر الفصيح، الشعر الفصيح في الإمارات، الأوزان وعلم العروض النبطي، البحور والأوزان، الألحان التقليدية، القافية، البناء الفني للقصيدة النبطية، بناء الصورة الشعرية، التقليد والتجديد، فنون شعرية إماراتية، من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مدخل إلى الثقافة الشعبية ومفرداتها، النقد، جمع الشعر من مصادره الأصلية، الإعلام والشعر النبطي، فن الإلقاء الشعري.
ويحاضر ضمن الدراسة الأكاديمية نخبة من أصحاب الاختصاص، ومنهم سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، والدكتور غسان الحسن مستشار ثقافي في الأكاديمية، وعيضة بن مسعود شاعر وإعلامي ومحاضر في مجال الشعر، وإبراهيم الخالدي مؤلف وشاعر وأديب وباحث في التراث، ومحمد نور الدين شاعر وكاتب وناقد، والإعلامي عارف عمر رئيس وحدة البرامج الأكاديمية، وعبدالله الشحي رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع رأس الخيمة.
وتقدم أكاديمية الشعر برنامجاً شاملاً لدراسة الشعر وتحليله، والعمل على تأهيل شعراء قادرين على الكتابة الشعرية، كما يدمج البرنامج المناهج الشعرية المتعددة، وذلك باستخدام أحدث وسائل التعليم، إلى جانب بناء وتعزيز المهارات الشعرية الأساسية للطلاب من خلال عمليات البحث والتحليل والممارسة العملية، من أجل تسهيل دخولهم إلى الساحة الشعرية.

أكاديمية الشعر
أبوظبي
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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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