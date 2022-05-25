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ثقافة
«الشارقة صديقة للطفل» يضيء على جهوده عبر منصته في «أبوظبي للكتاب»
«الشارقة صديقة للطفل» يضيء على جهوده عبر منصته في «أبوظبي للكتاب»
26 مايو 2022 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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يشارك مكتب الشارقة صديقة للطفل لأول مرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من خلال منصة يسلط الضوء عبرها على المشاريع، التي يشرف على تنفيذها بالشراكة مع الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية التي تواكب تقييم المدن الصديقة للطفل وفقاً للمؤشرات العالمية.
كما يهدف إلى التعريف بجهوده في مجال تعزيز واقع رعاية الطفل وصون حقوقه، وتحسين السياسات الصديقة للعائلة، من خلال تطبيق المعايير والالتزام بأفضل الممارسات العالمية الصديقة للأطفال، والتي مكنت إمارة الشارقة في عام 2021 من الفوز للمرة الثانية بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» للمدن الصديقة للطفل، بعد أن حصدت اللقب للمرة الأولى عام 2019.
وتأتي مشاركة مكتب الشارقة صديقة للطفل في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، من خلال منصته (التي تحمل الرقم 12D22) ضمن سعيه للاستفادة من التنوع الذي يحفل به المعرض، كوجهة إقليمية ودولية رائدة تجمع أقطاب صناعة النشر والمثقفين من المنطقة والعالم، وتشكل منبراً للتواصل مع شريحة واسعة ونوعية من الجمهور.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
أبوظبي
معرض أبوظبي للكتاب
الشارقة
مكتب الشارقة صديقة للطفل
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