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ثقافة
فن «تشكيل» العقل الجميل
فن «تشكيل» العقل الجميل
26 مايو 2022 02:30

كمال عبد الحميد

فتاة تقرأ، امرأة تقرأ بجوار النافذة، امرأة تقرأ في الحديقة، امرأة تقرأ كتاباً.
تعددت عناوين اللوحات التي تجسد نساء وفتيات يقرأن، ومثّل هذا الاتجاه حضوراً كبيراً في تاريخ الفن التشكيلي الغربي منذ القرن الرابع عشر، حيث عكست الأعمال على تنوعها فعل القراءة وما يضفيه من جمال على المرأة بوصفها قارئة.

  • قارئات يتجولن بين عناوين معرض أبوظبي الدولي للكتاب (تصوير: علي عبيدو)
    قارئات يتجولن بين عناوين معرض أبوظبي الدولي للكتاب (تصوير: علي عبيدو)
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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وثمة أسباب عديدة وراء شيوع رسم النساء القارئات في الماضي البعيد، ومن بينها أن القراءة كانت دليلاً على حرية المرأة، وحقها في أن تستغل وقتها فيما تحب، فأن تقرأ، وأن تختار ما تقرأ يعني أنها تملك القدرة على جعل حياتها أفضل، وجعل رؤيتها لذاتها وللآخرين وللحياة أكثر صواباً وأقل إخفاقاً.

ويعلمنا درس التاريخ أن نهضة الأمم لا يمكن أن تتحقق من دون حق المرأة في التعليم، حقها في إثراء عقلها وروحها، وأن تقرأ طريقها، وأحلامها، وتعرف كيف تجعلها واقعاً لا مستحيلاً، فمن تمتلك عقلاً جميلاً فستعرف بالضرورة كيف تجعل حياتها جميلة.. وبيتها جميلاً.. ووطنها أجمل الأوطان.

في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» تحرص الفتيات والنساء على اقتناء الكتب في شتى فروع المعرفة، وهن على يقين أنهن قادرات بعقولهن الجميلة الواثقة على أن يكنَّ عند حسن الظن بهن، كما كنَّ دائماً، مشاركات بكل جهد وإخلاص في مسيرة النهضة والثقافة والتنوير.

أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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معرض أبوظبي للكتاب
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