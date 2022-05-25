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ثقافة
جلسة نقاشية حول «التجربة الألمانية» في «أبوظبي للكتاب»
خلال الجلسة النقاشية
26 مايو 2022 00:19

أبوظبي (وام)

استضاف جناح ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 31، جلسة نقاشية حول كتاب «التجربة الألمانية» لعلي الأحمد سفير الدولة السابق لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي تمت ترجمته إلى اللغتين الألمانية والإنجليزية. 

أكد علي الأحمد، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يُعد من أهم المعارض العالمية المتخصصة، معرباً عن سعادته باختيار جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف شرف في المعرض، حيث عمل فيها سفيراً للدولة لمدة نحو 4 سنوات. 

وقال خلال الجلسة التي أدارتها كلاوديا كايزر نائبة مدير معرض فرانكفورت الدولي، وشارك فيها ارنست بيتر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة «سنحت لي الفرصة للعيش في ألمانيا لسنوات زرت خلالها مدناً كثيرة في أرجاء مختلفة من ألمانيا»، مشيراً إلى أن الكتاب هو محاولة لنقل هذه التجربة إلى القارئ. وأضاف أن الكتاب يلقي الضوء على بعض إسهامات الشعب الألماني في بناء الحضارة الإنسانية، ويلقي الضوء على تميز ألمانيا، وكيف نجحت في استعادة ثقة العالم بها بعد هزيمتها في حربين عالميتين، لتصبح اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم. 

  • علي الأحمد
    علي الأحمد

ولفت الأحمد إلى أن ألمانيا اليوم هي أكثر الدول الأوروبية كثافة، حيث يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، وتمثل أكبر اقتصاد أوروبي، وهي من أقل الدول الأوروبية في نسب البطالة وتتصدر دول العالم في نسبة العمالة الماهرة، مشيراً إلى أن من أسباب هذا النجاح هو برامج التدريب المهني المصممة لأكثر من 300 وظيفة وحرفة بما يوفر سنويا قرابة نصف مليون فرصة عمل جديدة في ألمانيا، موضحاً أن هذه البرامج تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب في بيئة العمل، وهي نموذج للشراكة المثالية بين مخرجات التعليم وحاجة السوق، ولذلك لا تتجاوز نسبة البطالة في ألمانيا 6% وهي من الأدنى أوروبيا، لافتاً إلى أن الكتاب يتناول في أحد فصوله هذه التجربة الرائدة وإمكانية الاستفادة منها. 

وتساءل الأحمد في كتابه عن أسباب تطور ألمانيا، وكيف أصبحت رمزاً للجودة والإتقان، مشيراً إلى أن أسباب النجاح عديدة ومن يعش بينهم يلمس أن أحد أهم الأسباب نابع من إيمانهم بأن قيمة الإنسان يستمدها من إتقانه لعمله ومثابرته رغم التحديات التي تواجهه، وقال إن المعرض يمثل منصة مثالية لتسليط الضوء على الثقافة الألمانية الغنية وإيصالها للقارئ العربي، موضحاً أن كتاب التجربة الألمانية جاء من واقع تجربته في ألمانيا. 

من جانبه، أشاد السفير الألماني بكتاب التجربة الألمانية لعلي الأحمد، مؤكداً أنه يشكل رؤية ثقافية غنية من واقع معيشته في ألمانيا، معرباً عن سعادته للاحتفال بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال التواجد في هذا الحدث العالمي البارز.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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