الشارقة تكرّم شخصيات ثقافية في باريس والقاهرة

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم دائرة الثقافة بالشارقة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو» الدورة الثامنة عشرة من جائزة الشارقة للثقافة العربية، الاثنين المقبل، في مقرّ المنظمة في باريس، حيث سيتم تكريم الكاتبة والمترجمة والصحفية العراقية دُنيا ميخائيل، والمخرجة المسرحية السويدية من أصل سوري هيلين الجنابي، فيما تنعقد الدورة التاسعة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في مقر المجلس الأعلى للثقافة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الخميس المقبل، لتكريم الدكتور محمد عناني والدكتور يوسف نوفل والأديب سمير الفيل والأديبة صفاء عبدالمنعم.

وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة: تستمر جهود الشارقة في تكريم القامات الأدبية والفنية، تقديراً من صاحب السمو حاكم الشارقة على عطائهم الأدبي والثقافي والفني، وهو ما يتجلى في العديد من الأنشطة ومنها جائزة الشارقة –اليونسكو للثقافة العربية، وملتقى الشارقة للتكريم الثقافي.

وأشار العويس إلى أن الجانب التكريمي الذي تقدّمه الشارقة برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، إنما هو تأكيد على اهتمام إمارة الثقافة بالمبدعين والإبداع، نظير إسهاماتهم الثقافية والفنية في الساحة العربية والعالمية.