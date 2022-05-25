الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
الشارقة تكرّم شخصيات ثقافية في باريس والقاهرة
عبد الله العويس
26 مايو 2022 02:27

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم دائرة الثقافة بالشارقة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو» الدورة الثامنة عشرة من جائزة الشارقة للثقافة العربية، الاثنين المقبل، في مقرّ المنظمة في باريس، حيث سيتم تكريم الكاتبة والمترجمة والصحفية العراقية دُنيا ميخائيل، والمخرجة المسرحية السويدية من أصل سوري هيلين الجنابي، فيما تنعقد الدورة التاسعة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في مقر المجلس الأعلى للثقافة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الخميس المقبل، لتكريم الدكتور محمد عناني والدكتور يوسف نوفل والأديب سمير الفيل والأديبة صفاء عبدالمنعم.
وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة: تستمر جهود الشارقة في تكريم القامات الأدبية والفنية، تقديراً من صاحب السمو حاكم الشارقة على عطائهم الأدبي والثقافي والفني، وهو ما يتجلى في العديد من الأنشطة ومنها جائزة الشارقة –اليونسكو للثقافة العربية، وملتقى الشارقة للتكريم الثقافي. 
وأشار العويس إلى أن الجانب التكريمي الذي تقدّمه الشارقة برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، إنما هو تأكيد على اهتمام إمارة الثقافة بالمبدعين والإبداع، نظير إسهاماتهم الثقافية والفنية في الساحة العربية والعالمية.

الإمارات
سلطان القاسمي
الشارقة
باريس
القاهرة
دائرة الثقافة
عبد الله العويس
آخر الأخبار
عينات لفحص جدري القردة
عربي ودولي
أميركا ترصد إصابات بجدري القردة في سبع ولايات
اليوم 22:06
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
ماريا فان كيركوف مسؤولة في منظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©