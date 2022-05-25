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ثقافة
«جمعة الماجد».. محاضرة في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية
د. إبراهيم ربابعة أثناء تقديم المحاضرة (من المصدر)
26 مايو 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع جامعة الوصل بدبي، أمس الأول، محاضرة افتراضية بعنوان «خطوات كتابة الأبحاث والرسائل العلمية»، قدمها الدكتور إبراهيم ربابعة، عميد الدراسات العليا في جامعة الوصل بدبي، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بهذا بالموضوع.
ارتكزت المحاضرة على ثلاثة محاور أساسية وهي: أهمية البحث العلمي وأهدافه، وهيكلية بناء خطة الأبحاث والرسائل العلمية، وأهم الملحوظات الواردة على الرسائل الجامعية.
وقد تناول د. إبراهيم ربابعة في محاضرته خصائص البحث العلمي وأركانه، وأوضح عن كيفية كتابة خطة بحث علمي أو رسالة علمية، وكيفية صياغة الإشكالية والأهداف وملخص الدراسة، مع تقديم نماذج من المناقشات العلمية من أجل الوقوف على الأخطاء الشائعة في الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه بهدف تجنب الوقوع في مثلها من قِبَل الباحثين، بالإضافة إلى ما ينبغي أن تشتمل عليه هذه الأبحاث والرسائل من نتائج وتوصيات.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
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جامعة الوصل
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