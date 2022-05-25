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ثقافة
«حديث المكتبات».. يستحضر الإمارات في ذاكرة أبنائها
عبدالله الحمادي
26 مايو 2022 02:27

دبي  (الاتحاد)

في أمسية جديدة من أمسيات «حديث المكتبات»، تستضيف هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات- فرع دبي، الكاتب والباحث الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الحمادي، في جلسة حوارية تعقدها في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.
تُعقد هذه الجلسة 2 يونيو المقبل، تحت عنوان «الإمارات في ذاكرة أبنائها»، وتديرها الكاتبة والإعلامية الإماراتية صفية الشحي،  مقدمة ومعدة برامج في القنوات الإماراتية.
خلال الجلسة، يأخذ الباحث عبدالله الحمادي الحضور في رحلة عبر أروقة تجربته المهمة والملهمة في جمع وتوثيق التراث الشفهي والثقافة الشعبية في الإمارات، من خلال الحوارات المباشرة مع الرواة المعمرين من أبنائها، بهدف حفظ خبرات الأجداد والآباء ونقلها إلى الأجيال الجديدة، ملقياً الضوء على التحديات التي واجهته في مسيرته الطويلة.
وتتناول الجلسة أيضاً كتاب الحمادي «فنجان قهوة: الإمارات في ذاكرة أبنائها» الذي يُعَدُّ مرجعاً مهماً بأجزائه الثلاثة، حيث يرصد فيه الباحث قصصاً وروايات تاريخية وتراثية تغوص في تفاصيل الحياة في الإمارات في فترة مبكرة من عمر الدولة، عبر حوارات مع رجال ونساء من كبار المواطنين والمواطنات الذين عاشوا في مختلف أنحاء البلاد.
ويُعتبر الحمادي من أوائل من بادروا إلى رصد وجمع وتوثيق التراث الشفهي والثقافة الشعبية الإماراتية، وقدم الكثير من المخرجات في عالم الأدب والكتابة والأبحاث والتوثيق على مدار 40 عاماً، كما حاز عشرات الجوائز، أهمها: جائزة الكتاب المتميز في الإمارات 1990-‏‏‏‏1991 من ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وجائزة العويس للثقافة والابتكار العلمي، وجائزة أفضل برنامج تلفزيوني محلي إعداداً وتقديماً في المهرجان التلفزيوني الأول في دبي 1986.

دبي
الإمارات
هيئة الثقافة والفنون
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
دبي للثقافة
عبدالله الحمادي
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