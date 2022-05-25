القول الحاسم في نسب وتاريخ القواسم" يتصدر مبيعات "منشورات القاسمي" في "أبوظبي للكتاب"

حظي جناح "منشورات القاسمي" المشارك في الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب - وهي الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. باهتمام الزوار والقراء محلياً وعربياً وعالمياً خاصة وأنها تقدم كافة اصدارتها بلغات عدة.

وتعرض "منشورات القاسمي" في جناحها مجموعة من الإصدارات من مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة والتي بلغت أكثر من سبعين عنواناً في مختلف حقول المعرفة. وتصدر كتاب " القول الحاسم في نسب وتاريخ القواسم " مبيعات الجناح خلال اليومين الماضيين من افتتاح المعرض كذلك إصدارات " رسائل جوهرية " لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي و"تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م" الكتاب الأكثر مبيعاً في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابقة و"صراع أمراء الزند وزوال الملك" و"بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها" والذي نفذ من الأسواق.

كذلك تعرض المنشورات خلال مشاركتها كافة إصداراتها الحديثة والسابقة لتكون فرصة للجمهور للتعرف إلى آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغات الأجنبية المختلفة والتي بلغت أكثر من عشرين لغة أجنبية حية. يذكر أن "منشورات القاسمي" استطاعت منذ تأسيسها وعقب مشاركتها المستمرة في المعارض الدولية والعربية للكتاب أن تقدم زاداً ثقافياً من خلال نشرها مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى القراء والباحثين والمفكرين والتي شكلت إضافة نوعية لقراء المكتبات العالمية المهتمة بالتاريخ والرواية والمسرح.