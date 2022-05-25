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التحالف الإسلامي العسكري يستعرض أحدث إصداراته في "أبوظبي للكتاب"
التحالف الإسلامي العسكري يستعرض أحدث إصداراته في "أبوظبي للكتاب"
25 مايو 2022 11:16
يستعرض التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أحدث إصداراته خلال مشاركته في الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 29 مايو الجاري.
تأتي هذه المشاركة إيماناW من التحالف لما للكتاب والثقافة من دور فعال في محاربة الفكر المتطرف، حيث يصدر التحالف 3 إصدارات شهرية وهي : متحالفون، وقراءة في كتاب، وتقارير دولية إلى جانب مجلة ربع سنوية.
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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المصدر: وام
معرض الشارقة الدولي للكتاب
محاربة الإرهاب
التحالف الإسلامي
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