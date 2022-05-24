ابن تميم والمزروعي في حديث «العائلة والثقافة» بـ«أبوظبي للكتاب»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

«القراءة تفتح العقول وتعزز التسامح والانفتاح والتواصل، وتبني شعباً متحضراً بعيداً عن التشدد والانغلاق، وهدفنا ترسيخ دولة الإمارات عاصمة ثقافية عالمية بامتياز.. وإحداث تغيير سلوكي دائم.. وتحسين ثقافي للأجيال القادمة». بهذا الاقتباس من أقوال المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، افتتح الملتقى الأدبي أمس الأول جلسته الحوارية بالتعاون مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب بعنوان: «العائلة والثقافة»، استضاف الملتقى فيها د. علي بن تميم رئيس مركز اللغة العربية، والدكتورة فاطمة المزروعي، وأدارت الحوار مؤسسة «الملتقى الأدبي» أسماء صديق المطوع، مقتبسة من قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قول سموه: «نحن في دولة الإمارات نعتبر العلم والثقافة جزءاً لا يتجزأ من إرثنا الحضاري، ومن العملية التنموية، ومن بناء الإنسان والهوية المنفتحة الواثقة بنفسها، دون أن تتنكر لقيمتها وأصالتها وتراثها».

وتحدثت د. فاطمة المزروعي مشيرة إلى لمحة من مسيرتها التعليمية في جامعة الإمارات سابقاً، وعضويتها في المجلس الاتحادي، إضافة إلى إنتاجها الأدبي، لكنها أكدت أن الاهتمام بالأولاد له الأولوية الأولى، لأن بناء الأسرة علمياً وثقافياً يحتاج مسؤولية كبيرة من الأم والأب، وهذا أمر مهم. وأضافت المزروعي أنها عاصرت مرحلة التمكين واهتمام الدولة بالأسرة والعلم، مشيرة إلى حبها للغة العربية وهي التي عملت في المجالات السياسية والثقافية وعملت على حقوق المرأة، كما أن العمل بالمجال الثقافي كان مؤثراً جداً في مسيرتها، وقد تأثرت كثيراً بشعر امرئ القيس ولكنها لم تحفظ قصائده.

وأشارت المزروعي إلى أهمية التنظيم وأن دقة الوقت مهمة بالنسبة لها، وطقوس الكتابة عندها تحتاج إلى الهدوء حيث تكتب عند الصباح، ويمكن أن تذهب في إجازة إلى بعض الجزر أحياناً بمنطقة الظفرة، كما تكتب أحياناً وهي في المقهى. مشيرة إلى أن العلاقة التي تربطها مع زوجها الدكتور علي بن تميم علاقة إنسانية وصداقة، مؤكدة أنه ناقد رؤوف.

واستهل د. علي بن تميم حديثه، قائلاً: أعزي نفسي وأعزيكم برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، وهو قائد فذ، وقائد التمكين كما قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ويقصد سموه بالتمكين أن الفقيد الراحل حمل إرثاً ومكانة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. هذا الإرث الذي مكنه وجعله في قلوبنا ومحبتنا. وتابع ابن تميم قائلاً: ونحن اليوم في مرحلة استثنائية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، فسموه نهض بالأمة نهضة ثقافية مع قائد التمكين، هذه النهضة قد وسعت آفاق الترجمة والثقافة وما يدل على ذلك هو الحدث الثقافي الذي يحتضننا اليوم، «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ثم جاءت متابعة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، ومتابعة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. فنحن أمام عهد المؤسس وعهد الممكن الذي ينطلق لموضوع أوسع، وهذه حقيقة ثقافية، حيث شراكة معرض أبوظبي الدولي للكتاب مع معرض فرانكفورت والذي عمره 200 سنة، ومنذ ذلك الحين كانت وفود كثيرة تتحرك في المعرض وأدركت الإمارات ضرورة جلب تجربة المعارض. وبتوجيه من صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» يتطور المعرض، والمعرض ليس لبيع الكتب فقط، بل أصبح يضم عشرات الفعاليات، ونحن نجدد القواعد ونطورها بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ونذهب إلى آفاق بعيدة جداً.

وأكد ابن تميم أن القيادة تؤمن بأن الأسرة هي البذرة الحقيقية لأي مجتمع متمدن، وهذا ما تعلمناه من قادتنا في ترسيخ التقارب بين الأسرة، وعززت هذا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في رعاية الأسر من خلال المؤسسات التي أنشأتها. وقال ابن تميم: أظن أن التعليم والانسجام بين الزوجين بالأول يؤدي إلى أن ينهض بالأسرة، وقال: أنا وفاطمة قراء، نقرأ بعضنا، ونقرأ كتباً، وأنا أحب اسم ناقد بالمفهوم اللغوي، الوقت والتفرغ للكتابة يحتاج إلى وقت، وانشغالي بالعمل يأخذ أغلب وقتي، مؤكداً على محبته للشعر، وهو يردد شعر المتنبي على مسامع د. فاطمة والأولاد.