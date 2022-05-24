طلبة مدارس: «معرض أبوظبي للكتاب» فرصة ثقافية ثمينة للتزود بالمعارف

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

حضور طلبة المدارس في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، يمثل دليلاً مهماً وملهماً على أن الأجيال الجديدة القادمة تقدر قيمة الكتاب، ودور الثقافة في بناء العقل والشخصية، ومواجهة تحديات المستقبل بوعي وبصيرة، حيث أكدوا أن المعرض فرصة ثقافية ثمينة للتزود بالمعارف.

يقول الطالب ربيع مريط ناجي، الصف التاسع من مدرسة الإمارات الخاصة، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب في هذه السنة يُعد مميزاً خصوصاً بعد أزمة «كورونا»، فحين نرى المعرض بفعالياته وبرامجه وأنشطته نشعر بحيوية الحياة وجماليتها وقيمة المعرفة في ظل كل الظروف الصعبة التي تحيط بالإنسانية، مؤكداً أن المعرض يقدم أفكاراً جديدة وبرامج متطورة تخدم المرحلة الراهنة لمواكبة مستقبل أجمل مليء بالأفكار المبدعة.

ويضيف الطالب محمد الهدي خالد، الصف العاشر بمدرسة براعم العين، أن المعرض حافل بالأنشطة الترفيهية التي تجعل وقت الطالب يمر بسلاسة وكأنه يقرأ كتاباً مفتوحاً بمجرد السير بين أروقة المعرض ويجد المعلومات متناثرة ما بين الأجنحة المشاركة، وهذا ما يجعل المعرض متميزاً بحضوره الفكري والثقافي والمعرفي، ويجعل الزائر يستشعر بجمالية المكان.

وأوضح الطالب أحمد فيصل، الصف العاشر بمدرسة براعم العين، أن الجميل في الأمر كل سنة يكون المعرض مختلفاً عن السنة الماضية ومتجدداً وغير مكرر، وهذا ما يجعله متميزاً ورائعاً من وجهة نظري الشخصية، قائلاً: أنصح الطلبة بالاهتمام والحضور لمثل هذه المحافل التي تضيف لأفكار وثقافة الطلبة الكثير من المعارف.

وبيّن الطالب مايد أحمد المرزوقي، الصف الثامن من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة فرع مدينة خليفة، أن المعرض بمحاضراته المتنوعة يجعل الطالب على معرفة بالأفكار المعرفية، ناهلاً من معين الإبداع والتنوع الثقافي، مما يجعله يخرج من هذه الفعالية بعدة مهارات جديدة مكتسبة. وأشار الطالب علي مطر النيادي، الصف الثامن بمدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة فرع مدينة خليفة، إلى أن المعرض يعتبر من المعارض المرموقة، ونحن نسعد بوجودنا في مثل هذه الأماكن التي تجعلنا نستطيع أن نرى المثقفين والمبدعين ونقترب منهم ونلتمس إبداعاتهم.

وقال ناصر أنس العتيبة، الصف السابع من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة فرع مدينة خليفة: أثناء حضورنا للمعرض نشعر بالسعادة والفرح ونحن نتجول في أرجائه ونجوب زواياه وأروقته، منتشين بكل هذا الزخم الإبداعي المبهر، مشيراً إلى أن المعرض ليس فقط مقتصراً على الكتب والمثقفين فحسب، وإنما بتنوع فعالياته يجعل الزائر أمام محفل دولي يستقبل الجميع تحت قالب الإبداع والثقافة والترفيه.