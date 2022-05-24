«جامعة خليفة» تنظم محاضرات للباحثين والطلبة في معرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن قيام ثلاثة متحدثين من فريق مكتبات الجامعة بتقديم محاضرات خاصة، تركز على ضرورة إحاطة الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية بجميع المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع والنشر والوصول لقاعدة البيانات وأثر البحوث في المجتمع العلمي، وتؤكد على بقائهم على اطّلاع دائم بأحدث المستجدات ذات الصلة خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022.

وستشارك جامعة خليفة في المعرض من خلال منصتها رقم (12 إتش 05) التي ستعرض من خلالها كتباً لمؤلفين من أعضاء الهيئة الأكاديمية وكتباً فريدة من نوعها لدولة الإمارات، إضافة لمنشورات الجامعة، كما ستقوم بتوزيع كتب مجانية لزوار المعرض والتي تعتبر ضمن سياستها للخدمات المجتمعية في نشر المعرفة، كما تتيح الفرصة للتواصل مع الكتّاب في المعرض. كما تستعرض الجامعة مخطوطة مصحف الجلاير للخطاط معروف البغدادي والذي يعود لعام 793هـ/ 1391م.

بدوره، قال الدكتور عبدالله الحفيتي، مدير مكتبات جامعة خليفة: «يسعدنا أن نشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يوفر منصة متميزة للخبراء من مكتبات جامعة خليفة لتسليط الضوء على مختلف جوانب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المتعلقة بالطلبة والباحثين.. وستعود محاضراتنا الخاصة في منصتنا خلال المعرض بفائدة كبيرة على الطلبة والباحثين وجميع الشركاء الذين سيزورون المعرض».