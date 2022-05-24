الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
«جامعة خليفة» تنظم محاضرات للباحثين والطلبة في معرض أبوظبي للكتاب
جناح جامعة خليفة في المعرض
25 مايو 2022 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن قيام ثلاثة متحدثين من فريق مكتبات الجامعة بتقديم محاضرات خاصة، تركز على ضرورة إحاطة الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية بجميع المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع والنشر والوصول لقاعدة البيانات وأثر البحوث في المجتمع العلمي، وتؤكد على بقائهم على اطّلاع دائم بأحدث المستجدات ذات الصلة خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022.
وستشارك جامعة خليفة في المعرض من خلال منصتها رقم (12 إتش 05) التي ستعرض من خلالها كتباً لمؤلفين من أعضاء الهيئة الأكاديمية وكتباً فريدة من نوعها لدولة الإمارات، إضافة لمنشورات الجامعة، كما ستقوم بتوزيع كتب مجانية لزوار المعرض والتي تعتبر ضمن سياستها للخدمات المجتمعية في نشر المعرفة، كما تتيح الفرصة للتواصل مع الكتّاب في المعرض. كما تستعرض الجامعة مخطوطة مصحف الجلاير للخطاط معروف البغدادي والذي يعود لعام 793هـ/ 1391م.
بدوره، قال الدكتور عبدالله الحفيتي، مدير مكتبات جامعة خليفة: «يسعدنا أن نشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يوفر منصة متميزة للخبراء من مكتبات جامعة خليفة لتسليط الضوء على مختلف جوانب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المتعلقة بالطلبة والباحثين.. وستعود محاضراتنا الخاصة في منصتنا خلال المعرض بفائدة كبيرة على الطلبة والباحثين وجميع الشركاء الذين سيزورون المعرض».

جامعة خليفة
أبوظبي
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
بيل جيتس
دنيا
بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
اليوم 10:11
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
الرياضي
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
اليوم 09:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©