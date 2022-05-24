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ثقافة
روبوتات آلية.. بجناح شرطة أبوظبي في «معرض أبوظبي للكتاب»
من جناح شرطة أبوظبي بالمعرض (من المصدر)
25 مايو 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تشارك شرطة أبوظبي، ممثلةً في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومديرية المرور والدوريات ومديرية المنشآت الإصلاحية والعقابية وإدارة المراسم والعلاقات العامة، في فعاليات الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
عرضت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بالتعاون مع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، تجربة المكتبة المقروءة في النادي المعرفي للمنتسبين وتضم عدداً من الكتب والمؤلفات والدراسات، والمجلات الشرطية.
وعرض قسم الموروث الشرطي مشروع متحف شرطة المربعة الافتراضي بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والذي يعكس التطور الكبير لشرطة أبوظبي في جميع المجالات واستشراف المستقبل.
كما تعرف الزوار على مبادرة «أنامل مبدعة» الاجتماعية والتي تنفذها مديرية المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتهدف إلى دعم منتجات النزلاء لمساعدتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وإكسابهم مهارات حرفية لإقامة مشاريع صغيرة تفيدهم وتفيد المجتمع. واطلع زوار المعرض وطلاب المدارس على جهود المديرية في نشر الثقافة المرورية والتي شملت مشاهد فيديو توعوية بصيغة الموشن جرافيك، إلى جانب ركن التصوير للأطفال لالتقاط الصور التذكارية مع الشخصيات الآلية المستقبلية المستخدمة في التوعية المرورية كالروبوتات الآلية في عالم المستقبل، والروبوتات «زوار وجوبي»، كما تم عقد ورش توعوية للأطفال ومرسم حر.

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
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