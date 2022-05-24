عبد الله آل علي: كتب تاريخية وتراثية تعزز روح الانتماء للوطن

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

تتألق المنصة التي يشارك بها الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 بمحتوياتها من روائع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومقتنياته من الوثائق التاريخية والإصدارات القيمة المترجمة والإصدارات الجديدة المميزة بأهمية موضوعاتها، وأبرز المشاريع التي تثري أجندته الثقافية، وتهم الأكاديميين والطلبة والباحثين في تاريخ دولة الإمارات وتراثها.

تستعرض منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالصور الفوتوغرافية وعلى الشاشات الكبيرة محطات مهمة في حياة قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، توثق جوانب من مواقفه الحكيمة، وإنجازاته وعطائه ومبادراته. كما تعرض الشاشات الكبيرة ملامح من سيرة مؤسس الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إضافة إلى جوانب من سيرة وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وإلى جانب الإصدارات القيمة التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، تحفل المنصة بالإصدارات التاريخية المهمة المترجمة إلى اللغة العبرية والإنجليزية، وبالإصدارات الجديدة التي تسلط الضوء على تاريخ وتراث منطقة الظفرة معقل قبيلة بني ياس.

تحفيز على القراءة

وعن أهمية هذه المشاركة، قال عبدالله ماجد آل علي المدير العام بالإنابة، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية سيدشن في منصته بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 العديد من الإصدارات الحديثة والمترجمة، وفي مقدمتها الكتب التي تحتفي بمنطقة الظفرة، فتتناول تاريخها، وتراثها العريق، ومواردها المائية.. وغيرها.

عبدالله ماجد آل علي

وأضاف أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحرص كعادته على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى ليجسد دوره التثقيفي، ويحفز على نشر ثقافة القراءة، ويضع بين أيادي الجمهور كتبه التاريخية والتراثية التي تقدم المعلومات الموثقة والأمينة الكفيلة بتعزيز روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، وترسيخ الهوية الوطنية.

ذاكرة الوطن

بوساطة إحدى الشاشات في منصته، يعرّف الأرشيف والمكتبة الوطنية الزوار بالأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA باعتباره مصدراً للوثائق ذات القيمة التاريخية المتعلقة بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو أحد أهم روافد المعلومات النادرة والوثائق الفريدة من نوعها، في إطار دعم وتطوير الوعي الكافي بتاريخ المنطقة. وتقدم المنصة التي تحمل شعار «ذاكرة الوطن» الشخصيات الكرتونية في جملة من الأفلام ذات الأهداف الوطنية، والأفلام التي تروج لخدمات الأرشيف والمكتبة الوطنية ولدوره الكبير في التنشئة الوطنية السليمة للأجيال. كما يدشن الأرشيف إصدارات عدة بالمعرض منها: كتاب «حصن الظفرة»، و«مهاجرون من الظفرة»، وغيرها.

ومن الكتب المترجمة إلى لغات حية أخرى، سوف تشهد المنصة كتب «قصر الحصن.. سيرة حكام أبوظبي»، و«زايد من التحدي إلى الاتحاد»، و«زايد رجل بنى أمة».

ثراء ثقافي

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ببرنامج ثقافي حافل بالمحاضرات والورش القرائية في منصة الفعاليات بقاعة الأطفال، حيث يقدم الأرشيف، العديد من الورش التعليمية، إضافة إلى محاضرات عدة أهمها: الإمارات وطن التسامح، وطموح زايد يعانق الفضاء، كما تحفل المنصة بركن خاص بالترميم يعرّف الجمهور بأهمية مختبر الترميم في إعادة الوثائق الآيلة للتلف إلى الحياة، ومنح الوثائق القديمة عمراً أطول بترميمها وحفظها في الظروف الملائمة، ووفق المعايير المثالية.