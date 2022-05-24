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ثقافة
«جوبي GoBe».. مرشد زوار «معرض أبوظبي للكتاب»
الروبوت «جوبي GoBe» مرشد زوار المعرض
25 مايو 2022 01:38

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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في خطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وباستخدام أحدث التقنيات التي باتت تسخر لخدمة البشرية، تأتي مشاركة روبوت «جوبي GoBe» على التواصل المرئي فقط، وهو روبوت تفاعلي يمكّن المستخدم من إضافة البرامج والتطبيقات التي تساعد على التميز والإبداع. حيث يتواجد الروبوت ما بين أورقة المعرض، ومن خلال أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي، يُعرّف الزوارعلى مرافق المعرض وآخر أنشطته وفعالياته، متجولاً ما بين الأجنحة لمساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم.
وقال المهندس هشام فتحي البطاوي، من مؤسسة جمعة الماجد، بإدارة الأجهزة المكتبية: أن هذا الروبوت يتيح لزوار المعرض الانتقال إلى أي مكان وفي أي وقت مع تقديم جميع البيانات والفيديوهات والفعاليات المباشرة، مما يسهل على الزائر استغلال الوقت بالوصول إلى كل ما يتعلق بفعاليات المعرض وأنشطته. كما أن الروبوت يستخدم أيضاً في الإرشاد السياحي والإرشاد الديني «المفتي الإلكتروني»، والمشاركة الفاعلة في العالم الافتراضي. مؤكداً أن مشاركة الروبوت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تأتي لكونه معرضاً مهتماً بالتجديد والابتكار والإبداع المعرفي.وتعد مؤسسة جمعة الماجد الموزع الحصري بالإمارات للروبوت «جوبي GoBe» الذي يعتمد على تقنية التواجد عن بُعد.

معرض أبوظبي للكتاب
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
أبوظبي للكتاب
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