تدشين مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بمساهمة اليازية بنت نهيان

أحمد شعبان (القاهرة)

بمساهمة كريمة من الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفير فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، تم تدشين مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية خلال المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الفيوم بمصر، والذي عُقد بالتنسيق مع مُلحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات بالقاهرة.

وأعربت الشيخة اليازية في كلمتها بالمؤتمر عن سعادتها بالمساهمة في تأسيس مركز دراسات الكتابات والنقوش التاريخية في كلية الآثار بجامعة الفيوم، داعيةً الله العلي العظيم أن يكون المركز منارة فاعلة وخالدة تضيء مسيرة طلاب العلم والباحثين.

وقالت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها عيسى يوسف، مدير إدارة الآثار والتراث بهيئة الشارقة للآثار: «نتطلع دائماً إلى تأكيد مكانة وعراقة إرثنا الثقافي من خلال مشاريع ثقافية مشتركة لتوطيد أواصر العلاقات بين دول وطننا العربي، وذلك مع إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم برنامج السفارة الثقافية».

وأشارت إلى أن مشاركتها بالمؤتمر تهدف أيضاً إلى التعريف عن الموقع الإلكتروني «بوابة النقوش العربية»، وأنه واحد من أهم مشاريع السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية لدى «الألكسو»، والتي بدورها ستساهم في رفع مستوى ومشاركات الموقع.

وتقدمت بالشكر والعرفان لاهتمام كلية الآثار بتنظيم فعالية تُعنى وتهتم بالمورث الثقافي العربي الذي يتباهى به كل عربي، وتسعى إلى خلق التوعية بأهمية دراسة وحفظ وتوثيق تاريخنا وآثارنا، واختتمت كلمتها بالقول: كلنا طموح أن نواصل بنجاح خطط ومشاريع الحفاظ على ثقافتنا وموروثنا.

ومن جانبه أشاد الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم ورئيس المؤتمر، بالمساهمة الكريمة من الشيخة اليازية في إنشاء هذا المركز الفريد الذي سيتم وضع حجر الأساس له، والإعلان عن الشعار الخاص به من خلال حفل علمي سيتم تحديده لاحقا، مشيراً إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين الجامعات المصرية.

وشهد المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «التكنولوجيا والرقمنة في حفظ وتوثيق وصيانة الآثار» عرضاً لبعض التجارب المهمة على المستوى العربي والدولي، وهي بوابة النقوش العربية التي أشارت لها الشيخة اليازية في كلمتها، والتجربة الثانية الإمارات والتي عرضت خلال الجلسة الافتتاحية حول هيئة الشارقة في رقمنة المواقع والقطع الأثرية.

وتعد «بوابة النقوش العربية» بمثابة مكتبة إلكترونية موثقة متخصصة تجمع ما يزيد على 150 نقشاً من أهم الاكتشافات الخاصة بالنقوش الكتابية العربية المحفورة على الصخور والأحجار، والمنتقاة من قبل نخبة من العلماء والباحثين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 7 دول في الوطن العربي.

وتوفر البوابة الرقمية مكاناً واحداً متميزاً لكل المهتمين والباحثين في علم الكتابات والنقوش الصخرية العربية، وسيمكنهم الموقع من الاطلاع على صور عالية الجودة لأهم النقوش «المناظر والكتابات»، بالإضافة إلى الرسم الخطي لتسهيل عملية الاطلاع والقراءة لتلك النقوش، وذلك بطريقة سهلة وتفاعلية، كما يتيح الموقع فرصة للاطلاع على معلومات عن طبيعة الأماكن التي عثر فيها على هذه النقوش.