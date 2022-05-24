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ثقافة
صدر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب "عقد اللؤلؤ" لصبحة الخييلي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
24 مايو 2022 11:21

صدر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 31 التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض كتاب " عقد اللؤلؤ " للشيخة صبحة بنت محمد الخييلي الذى يستعرض قصة حياة الكاتبة أثناء تنقلها بين البيئة الإماراتية وحبها للتراث الإماراتي الذي سعت إلى توثيقه وحفظه ونقله للأجيال القادمة من خلال الوسائط المتعددة.

وتضمن كتاب " عقد اللؤلؤ" حوار واعداد فاطمة النزوري وتحرير وتدقيق يحي الغلابي خمسة أجزاء وعناوين رئيسية شملت : محطات واسفار والتعليم وذكريات والمطبخ مستعرضا ملامح حقبة زمنية عاشتها الكاتبة بين البادية والمدينة ورحلة حياة مفعمة بالكثير من التجارب .

يذكر ان الشاعرة والروائية الشيخة صبحة بنت محمد الخييلي بدأت رحلتها مع الكتابة بالشعر فكتبتْ قصائد دينية واجتماعية ووطنية ثم واصلت مسيرتها بتوثيق الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عدة مؤلفات، ونشر لها مجموعة من الكتب منذ عام 2014 وحتى وقتنا الحالي ومن العناوين والإصدارات الثقافية والتراثية والأدبية: «وين الطروش»، و«وين الخيل»، و«خراريف»، و«نهيان بن مبارك رجل التسامح» وأخيراً «عقد اللؤلؤ" .

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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المصدر: وام
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
اللؤلؤ
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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